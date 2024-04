Plus que quelques jours de régulière, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Et au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit tous les cancres ont géré leur affaire.. sauf Toronto.

Les résultats de la nuit

Hornets – Mavericks : 104-130 (stats)

: 104-130 (stats) Sixers – Pistons : 120-102 (stats)

– Pistons : 120-102 (stats) Raptors – Pacers : 123-140 (stats)

: 123-140 (stats) Hawks – Heat : 111-117 (stats)

: 111-117 (stats) Bucks – Celtics : 104-91 (stats)

– Celtics : 104-91 (stats) Bulls – Knicks : 117-128 (stats)

: 117-128 (stats) Rockets – Magic : 118-106 (stats)

– Magic : 118-106 (stats) Grizzlies – Spurs : 87-102 (stats)

: 87-102 (stats) Wolves – Wizards : 130-121 (stats)

– Wizards : 130-121 (stats) Thunder – Kings : 112-105 (stats)

– Kings : 112-105 (stats) Jazz – Nuggets : 95-111 (stats)

: 95-111 (stats) Lakers – Warriors : 120-134 (stats)

: 120-134 (stats) Suns – Clippers : 92-105 (stats)

: 92-105 (stats) Blazers – Pelicans : 100-110 (stats)

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Blazers, Jazz, Pistons, Grizzlies, Wizards

Ils la veulent leur dernière place de l’Ouest. Avec un Wembanyama complètement stellaire en ce moment pour les Spurs, les Blazers en profitent pour glisser au sein de la Conférence Ouest. En se faisant bien rattraper par les Pelicans cette nuit, ils ne sont plus qu’à une défaite de leurs rivaux texans. On rêve même d’aller chercher la troisième place des Hornets dans l’Oregon, dans la course au bonnet d’âne. L’espoir fait vivre, comme disait Jean-Pierre Mader. On saluera le bon boulot des cancres habituels, Pistons, Wizards, Hornets et Grizzlies qui sont allés chercher leur lose. On applaudit bien fort ! Et notre Jazz a étendu sa formidable série de défaites. C’est qu’ils en sont à 13 les jazzmen, qui a chié dans le saxophone ?

Mauvaise opération du jour – Spurs

Pas malin, ce passage à tabac en règle des Oursons. Les Spurs avaient l’occasion de conforter une bonne fois pour toutes leur dernier bilan de l’Ouest, mais le duo de français en a décidé autrement. Gare aux poursuivants de l’Oregon, ils ne se feront pas prier pour chiper le quatrième pire bilan de la ligue. Avec cette victoire, le troisième pire ratio de la NBA des Hornets s’éloigne, synonyme de grandes chances de mettre la main sur un pick dans le top 3 à la Draft qui arrive. On se reprend, les gars. Les Rockets quand à eux n’ont rien trouvé de mieux à faire que d’aller cogner sur le troisième de l’Est. Tout ça pour se faire remarquer ! De toute façon, en l’état, leur pick reviendra aux petits veinards du Thunder.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Cavs – Grizzlies

1h30 : Hawks – Hornets

1h30 : Nets – Raptors

1h30 : Heat – Mavericks

2h : Bucks – Magic

2h : Thunder – Spurs

4h : Nuggets – Wolves

4h30 : Clippers – Suns

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

