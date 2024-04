Le mois d’avril est là, avec son heure d’été qui rend la vie plus belle… Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, dans exactement… dix jours !

Les résultats de la nuit

Hornets – Mavericks : 104-130 (stats)

: 104-130 (stats) Sixers – Pistons : 120-102 (stats)

– Pistons : 120-102 (stats) Raptors – Pacers : 123-140 (stats)

: 123-140 (stats) Hawks – Heat : 111-117 (stats)

: 111-117 (stats) Bucks – Celtics : 104-91 (stats)

– Celtics : 104-91 (stats) Bulls – Knicks : 117-128 (stats)

: 117-128 (stats) Rockets – Magic : 118-106 (stats)

– Magic : 118-106 (stats) Grizzlies – Spurs : 87-102 (stats)

: 87-102 (stats) Wolves – Wizards : 130-121 (stats)

– Wizards : 130-121 (stats) Thunder – Kings : 112-105 (stats)

– Kings : 112-105 (stats) Jazz – Nuggets : 95-111 (stats)

: 95-111 (stats) Lakers – Warriors : 120-134 (stats)

: 120-134 (stats) Suns – Clippers : 92-105 (stats)

: 92-105 (stats) Blazers – Pelicans : 100-110 (stats)

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

Bonne opération du jour : Pelicans, Knicks, Sixers, Pacers et Heat

Il fallait aller gagner, les Pelicans sont allés gagner. Elle était pas si compliquée à aller chercher pour les Pels, celle-là, mais elle met bien. On récupère un match d’avance sur les Suns du haut de la sixième place, c’est toute la Louisiane qui célèbre. On s’applique sur la fin de saison et c’est Playoffs garanti pour Zion et ses potes. Du côté des malins, on a aussi les Knicks qui ont eu la bonne idée de gagner à Chicago pour chiper la troisième place de l’Est au Magic. Les Sixers gagnent et gardent leurs espoirs de non-play-in en vie, dans la course face au Heat et aux Pacers qui n’ont pas fait de faux pas non plus, même s’ils ont failli. Les Mavs, assurés d’aller en Playoffs mettent un semblant de pression sur la quatrième place des Clippers qui ont eu la bonne idée de gagner également. Golden State sort un match référence pour gagner chez les Lakers avant le play-in, et les trois gloutons du haut de l’Ouest ressortent tous avec la victoire. Ils la veulent cette première place !

Mauvaise opération du jour : Magic et Suns

Perdre contre des Rockets d’ores et déjà éliminés de la post-season, en voilà une idée qu’elle est mauvaise. Orlando retombe à la hauteur des Cavaliers, à égalité à la quatrième place. Attention parce que les Pacers ne sont pas loin du tout et on a les Sixers et le Heat qui rôdent. Il y a un scénario où Orlando passe par le play-in et il est vilain comme tout ce scénario. A l’Ouest, nos amis des Suns ont décidé de faire un roleplay “équipe de bas de tableau de N2” dans la première période et ont été menés de plus de 30 points dès le premier quart. Forcément, défaite à la fin. Les Suns retombent septième de l’Ouest, en proie aux Kings, Lakers et Warriors qui peuvent tous trois leur passer devant et imposer à l’Arizona un play-in bien bien chiant. Au vu du calendrier de Phoenix sur les trois derniers matchs, c’est un scénario qu’on ne peut pas vraiment exclure.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Cavs – Grizzlies

1h30 : Hawks – Hornets

1h30 : Nets – Raptors

1h30 : Heat – Mavericks

2h : Bucks – Magic

2h : Thunder – Spurs

4h : Nuggets – Wolves

4h30 : Clippers – Suns

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Sixers, Heat, Bulls ou Hawks

Bucks – Sixers ou Heat

Knicks – Pacers

Magic– Cavs

Play-in tournament : Sixers – Heat et Bulls – Hawks

Wolves – Suns, Kings, Lakers ou Warriors

Nuggets – Suns ou Kings

Thunder – Pelicans

Clippers – Mavericks

Play-in tournament : Suns – Kings et Lakers – Warriors