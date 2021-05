Le guide complet des Playoffs NBA 2021 : pour ne pas rater une seule miette de la post-saison !

Après une saison régulière légèrement écourtée et un play-in tournament qui fera date dans l’histoire, le moment préféré de tous les fans de basketball du monde entier est déjà arrivé. Mais oui, mais oui, c’est l’heure des Playoffs NBA 2021 avec, on l’espère, leur lot de perfs XXL, de drama et de moments d’anthologie. Comme d’habitude, TrashTalk vous propose de ne rien rater grâce à ce guide complet mis à jour quotidiennement où vous pourrez retrouver la preview complète de chaque série avant de déguster les récaps de l’intégralité des matchs qui seront disputés jusqu’au soulever du Larry O’Brien Trophy dans quelques semaines. Trêve de blabla, suivez le guide !

Le bracket officiel

Tout d’abord, les Playoffs ne seraient pas aussi marrants sans le traditionnel challenge du bracket. 16 équipes, deux Conférences, un maximum de Game 7 sur la route du sacre pour le futur champion NBA 2021. Mais une question reste en suspend, qui devinera le tableau parfait ? Vous connaissez la règle, on brainstorme, on suit son instinct, on bricole sur Paint et on poste son petit bracket avant le début du premier tour sinon c’est trop facile. Les plus audacieux ont même participé aux TrashTalk Bracket Contest avant le début du play-in pour tenter d’être recouverts de cadeaux.

Le bracket officiel des Playoffs NBA 2021. pic.twitter.com/e3r7BAuSpP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2021

Play-In Tournament

Conférence Est – Game 1 : Indiana Pacers (9) – Charlotte Hornets (10) , 144-117

– , 144-117 Conférence Est – Game 2 : Boston Celtics (7) – Washington Wizards (8) , 118-100

– , 118-100 Conférence Est – Game 3 : Washington Wizards (8) 142-115 Indiana Pacers (9)

Conférence Ouest – Game 1 : Memphis Grizzlies (9) – San Antonio Spurs (10), 100-96

– San Antonio Spurs (10), 100-96 Conférence Ouest – Game 2 : Los Angeles Lakers (7) – Golden State Warriors (8) , 103-100

– , 103-100 Conférence Ouest – Game 3 : Golden State Warriors (8) – Memphis Grizzlies (9) , 112-117 (OT)

Le programme complet du 1er tour

Conférence Est

Philadelphia 76ers (1) – Washington Wizards (8) : 0-0

Game 1 : Sixers – Wizards, dans la soirée du dimanche 23 mai à 19h.

Sixers – Wizards, dans la soirée du dimanche 23 mai à 19h. Game 2 : Sixers – Wizards, dans la nuit du mercredi 26 mai à 1h.

Sixers – Wizards, dans la nuit du mercredi 26 mai à 1h. Game 3 : Wizards – Sixers, dans la nuit du samedi 29 mai.

Wizards – Sixers, dans la nuit du samedi 29 mai. Game 4 : Wizards – Sixers, dans la nuit du lundi 31 mai.

Wizards – Sixers, dans la nuit du lundi 31 mai. Game 5* : Sixers – Wizards, dans la nuit du mercredi 2 juin.

Sixers – Wizards, dans la nuit du mercredi 2 juin. Game 6* : Wizards – Sixers, dans la nuit du vendredi 4 juin.

Wizards – Sixers, dans la nuit du vendredi 4 juin. Game 7* : Sixers – Wizards, dans la nuit du dimanche 6 juin.

Brooklyn Nets (2) – Boston Celtics (7) : 0-0

Game 1 : Nets – Celtics, dans la nuit du samedi 22 mai à 2h.

Nets – Celtics, dans la nuit du samedi 22 mai à 2h. Game 2 : Nets – Celtics, dans la nuit du mardi 25 mai à 1h30.

Nets – Celtics, dans la nuit du mardi 25 mai à 1h30. Game 3 : Celtics – Nets, dans la nuit du vendredi 28 mai à 2h30.

Celtics – Nets, dans la nuit du vendredi 28 mai à 2h30. Game 4 : Celtics – Nets, dans la nuit du dimanche 30 mai à 1h.

Celtics – Nets, dans la nuit du dimanche 30 mai à 1h. Game 5* : Nets – Celtics, dans la nuit du mardi 1er juin.

Nets – Celtics, dans la nuit du mardi 1er juin. Game 6* : Celtics – Nets, dans la nuit du jeudi 3 juin.

Celtics – Nets, dans la nuit du jeudi 3 juin. Game 7* : Nets – Celtics, dans la nuit du samedi 5 juin.

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Milwaukee Bucks (3) – Miami Heat (6) : 0-0

Game 1 : Bucks – Heat, dans la soirée du samedi 22 mai à 20h.

Bucks – Heat, dans la soirée du samedi 22 mai à 20h. Game 2 : Bucks – Heat, dans la nuit du lundi 24 mai à 1h30.

Bucks – Heat, dans la nuit du lundi 24 mai à 1h30. Game 3 : Heat – Bucks, dans la nuit du jeudi 27 mai à 1h30.

Heat – Bucks, dans la nuit du jeudi 27 mai à 1h30. Game 4 : Heat – Bucks, dans la soirée du samedi 29 mai à 19h30.

Heat – Bucks, dans la soirée du samedi 29 mai à 19h30. Game 5* : Bucks – Heat, dans la nuit du mardi 1er juin.

Bucks – Heat, dans la nuit du mardi 1er juin. Game 6* : Heat – Bucks, dans la nuit du jeudi 3 juin.

Heat – Bucks, dans la nuit du jeudi 3 juin. Game 7* : Bucks – Heat, dans la nuit du samedi 5 juin.

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

New York Knicks (4) – Atlanta Hawks (5) : 0-0

Game 1 : Knicks – Hawks, dans la nuit du dimanche 23 mai à 1h.

Knicks – Hawks, dans la nuit du dimanche 23 mai à 1h. Game 2 : Knicks – Hawks, dans la nuit du mercredi 26 mai à 1h30.

Knicks – Hawks, dans la nuit du mercredi 26 mai à 1h30. Game 3 : Hawks – Knicks, dans la nuit du vendredi 28 mai à 1h.

Hawks – Knicks, dans la nuit du vendredi 28 mai à 1h. Game 4 : Hawks – Knicks, dans la soirée du dimanche 30 mai à 19h.

Hawks – Knicks, dans la soirée du dimanche 30 mai à 19h. Game 5* : Knicks – Hawks, dans la nuit du mercredi 2 juin.

Knicks – Hawks, dans la nuit du mercredi 2 juin. Game 6* : Hawks – Knicks, dans la nuit du vendredi 4 juin.

Hawks – Knicks, dans la nuit du vendredi 4 juin. Game 7* : Knicks – Hawks, dans la nuit du samedi 6 juin.

Conférence Ouest

Utah Jazz (1) – Memphis Grizzlies (8) : 0-0

Game 1 : Jazz – Grizzlies, dans la nuit du 23 mai à 3h30.

Jazz – Grizzlies, dans la nuit du 23 mai à 3h30. Game 2 : Jazz – Grizzlies, dans la nuit du mercredi 26 mai à 4h.

Jazz – Grizzlies, dans la nuit du mercredi 26 mai à 4h. Game 3 : Grizzlies – Jazz, dans la nuit du samedi 29 mai.

Grizzlies – Jazz, dans la nuit du samedi 29 mai. Game 4 : Grizzlies – Jazz, dans la nuit du lundi 31 mai.

Grizzlies – Jazz, dans la nuit du lundi 31 mai. Game 5* : Jazz – Grizzlies, dans la nuit du mercredi 2 juin.

Jazz – Grizzlies, dans la nuit du mercredi 2 juin. Game 6* : Grizzlies – Jazz, dans la nuit du vendredi 4 juin.

Grizzlies – Jazz, dans la nuit du vendredi 4 juin. Game 7* : Jazz – Grizzlies, dans la nuit du dimanche 6 juin.

Phoenix Suns (2) – Los Angeles Lakers (7) : 0-0

Game 1 : Suns – Lakers, dans la soirée du dimanche 23 mai à 21h30.

Suns – Lakers, dans la soirée du dimanche 23 mai à 21h30. Game 2 : Suns – Lakers, dans la nuit du mardi 25 mai à 4h.

Suns – Lakers, dans la nuit du mardi 25 mai à 4h. Game 3 : Lakers – Suns, dans la nuit du jeudi 27 mai à 4h.

Lakers – Suns, dans la nuit du jeudi 27 mai à 4h. Game 4 : Lakers – Suns, dans la soirée du dimanche 30 juin à 21h30.

Lakers – Suns, dans la soirée du dimanche 30 juin à 21h30. Game 5* : Suns – Lakers, dans la nuit du mardi 1er juin.

Suns – Lakers, dans la nuit du mardi 1er juin. Game 6* : Lakers – Suns, dans la nuit du jeudi 3 juin.

Lakers – Suns, dans la nuit du jeudi 3 juin. Game 7* : Suns – Lakers, dans la nuit du samedi 5 juin.

Denver Nuggets (3) – Portland Trail Blazers (6) : 0-0

Game 1 : Nuggets – Blazers, dans la nuit du samedi 22 mai à 4h30.

Nuggets – Blazers, dans la nuit du samedi 22 mai à 4h30. Game 2 : Nuggets – Blazers, dans la nuit du lundi 24 mai à 4h.

Nuggets – Blazers, dans la nuit du lundi 24 mai à 4h. Game 3 : Blazers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 27 mai à 4h30.

Blazers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 27 mai à 4h30. Game 4 : Blazers – Nuggets, dans la soirée du samedi 29 mai à 22h.

Blazers – Nuggets, dans la soirée du samedi 29 mai à 22h. Game 5* : Nuggets – Blazers, dans la nuit du mardi 1er juin.

Nuggets – Blazers, dans la nuit du mardi 1er juin. Game 6* : Blazers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 3 juin.

Blazers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 3 juin. Game 7* : Nuggets – Blazers, dans la nuit du samedi 5 juin.

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Los Angeles Clippers (4) – Dallas Mavericks (5) : 0-0

Game 1 : Clippers – Mavericks, dans la soirée du samedi 22 mai à 22h30.

Clippers – Mavericks, dans la soirée du samedi 22 mai à 22h30. Game 2 : Clippers – Mavericks, dans la nuit du mardi 25 mai à 4h30.

Clippers – Mavericks, dans la nuit du mardi 25 mai à 4h30. Game 3 : Mavericks – Clippers, dans la nuit du vendredi 28 mai à 3h30.

Mavericks – Clippers, dans la nuit du vendredi 28 mai à 3h30. Game 4 : Mavericks – Clippers, dans la nuit du dimanche 30 mai à 3h30.

Mavericks – Clippers, dans la nuit du dimanche 30 mai à 3h30. Game 5* : Clippers – Mavericks, dans la nuit du mercredi 2 juin.

Clippers – Mavericks, dans la nuit du mercredi 2 juin. Game 6* : Mavericks – Clippers, dans la nuit du vendredi 4 juin.

Mavericks – Clippers, dans la nuit du vendredi 4 juin. Game 7* : Clippers – Mavericks, dans la nuit du dimanche 6 juin.

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

* : si nécessaire