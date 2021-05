Les Sixers passent la troisième face à Washington : les Wizards y ont cru environ trois minutes et c’est déjà une victoire

BREAKING NEWS : les Wizards ne sont absolument pas faits pour l’épreuve d’orientation de Koh Lanta et seraient capable de montrer trois fois de suite la couleur blanche à Denis Brogniart. Bingo, ils ont décidé d’en faire l’analogie et même l’apologie en subissant leur troisième défaite dans leur série du premier tour qui les oppose aux Sixers. Leurs bourreaux peuvent en tout cas avoir le sourire, puisqu’ils déroulent leur basket depuis trois rencontres, sans trop avoir à suer, et la qualification pour les demi-finales de Conférence n’est désormais plus qu’à 48 minutes.

La boxscore d’un match logique et sans surprise, c’est juste ici

A 11-21 à la moitié du premier quart-temps, deux aspects du jeu – ne permettant pas à Washington et Philadelphie d’évoluer dans la même cour – ont ainsi été mis en lumière par un tir primé de Danny Green : la réussite au tir et la réactivité au rebond défensif, et ceci explique pourquoi les Wizards doivent très vite courir derrière un retard de dix points. Évidemment, il est bien facile de protéger son cercle lorsque c’est Joel Embiid qui est propriétaire de sa raquette. Tiens, 1/10 à 3-points pour débuter du côté des Sorciers, et ce ne l’est pourtant pas Jamy mais il va falloir régler la mire au risque d’être vite noyé. A 40-46 à la moitié du deuxième quart-temps cette fois-ci, les deux hommes forts de la capitale Russell Westbrook et Bradley Beal ont réglé leur problème de vision et évitent à leur équipe de trop décrocher au tableau d’affichage. C’est le moment parfaitement choisi par Scotts Brooks pour prendre un temps-mort, celui des encouragements mais pas encore des félicitations. Et pour cause, le scénario continue d’être le même, à savoir qu’au moindre coup de pression Philly n’a qu’à accélérer un tout petit peu pour remettre un +6 ou un +8. Sauf qu’on n’est pas au Uno mais bien en Playoffs et que la carte +3 n’existe pas. Et 5 x 3 ça fait combien ? 15. Et 15, c’est le nombre de points à la mi-temps de Danny Green. Non, ne me dîtes pas qu’il a pris feu et qu’il a planté cinq tirs du parking avant la pause ? Si si, le tout sur huit tentatives, et ce n’est donc pas pour rien que Le Tireur de Marvel est tatoué sur son épaule. Pendant ce temps-là, celui qui nécessite des litres d’encre pour conter ses exploits chaque soir est déjà à 25 points, 6 rebonds et 3 interceptions au deuxième arrêt au stand, on parle ici de Joel Embiid.

Si les Wizards ne pouvaient pas prévoir que Danny Green allait faire oublier à lui tout seul la présence de Ben Simmons et Tobias Harris sur le parquet, ils ne pouvaient pas non plus prévoir que les Sixers allaient planter absolument tous leurs tirs au retour des vestiaires, comme s’ils étaient tous conseillers chez Jardiland, alors même que Russell Westbrook en avait lui déterré d’eux plein d’espoirs. 69-87 avec huit minutes à jouer dans le troisième quart, ça sent déjà très bon pour les bleus et ça pue la mine pour les gris. Les Sixers sont toujours aussi efficients et les Wizards toujours aussi désaccordés, à l’image d’un alley-oop sans aucune défense, au sens propre, envoyé par George Hill et conclu par Ben Simmons. Washington abdique ? Pas sans une petite faute offensive de Brodie pour creuser un peu plus le trou de tête d’autruche dans lequel D.C. semble être confortablement installé. Ça en devient presque triste puisque les WW affrontent dès le début de la quatrième reprise l’équipe B des Sixers, les cadres étant laissés au réconfort après leur effort. En parlant de repos, si vous ne connaissiez pas le sommeil polyphasique, vous avez dû en faire l’expérience lors du dernier quart-temps puisqu’observer une opposition entre joueurs de bouts de bancs ne vous a pas spécialement aidé à rester éveillé, mais peut-être qu’un tir à 3-points de Mike Scott ou qu’un son de fond d’arceau de Garrison Mathews vous ont malgré tout fait sursauter.

Premier « vrai » blow-out de cette série entre Philadelphie et Washington, lors duquel on aura eu, par séquences, l’impression que les Sixers pourraient tirer des heures et ne rater qu’un seul tir, mais seulement via un in et out que seules les lois de la physique peuvent expliquer. Un cinq de départ à 100 points et une équipe à pratiquement 60% de réussite au tir, la bande au Process est en train d’en commencer un très costaud, de Process, et bon courage aux équipes qui se retrouveront sur son chemin.