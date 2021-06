Les Suns s’imposent à l’issue d’un Game 4 étriqué, et ça c’est la version polie : Phoenix est à un match des Finales NBA, rendez-vous compte

Les Suns… sont donc… à un match… de jouer les Finales NBA. 28 ans après Charles Barkley, 11 ans après le presque avènement du run and gun de Mike D’Antoni, Steve Nash et Amar’e Stoudemire, deux ans à peine après une saison terminée avec un bilan de 19-63. L’histoire est fantastique mais, revenons à nos moutons, pour mener 3-1 ce matin les joueurs de Monty Williams auront donc du passer par un Game 4 pesant, ennuyeux, physique et éprouvant mentalement. Il faut de tout pour faire un monde, et il faut ce genre de victoire pour devenir champion NBA.

Avant toute chose, félicitations à tous ceux qui auront su rester éveillés jusqu’à la fin de ce Game 4. Certains d’entre vous avaient entamé la soirée avec un choc austro-italien, d’autres avaient choisi d’aller squatter une terrasse parce que ça faisait un bail, certains habitués avaient privilégié la petite sieste bien utile, maos ce matin accordons nous tous pour dire que ce match fut… long. Aussi long pour nous qu’il fut probablement éreintant pour ses protagonistes. Un vrai match de Playoffs, mais de Playoffs 2004, lors duquel bousculades et tirs ratés se succédèrent aux rebonds offensifs essentiels et à la multiplication des temps-morts. Nous rompichames comme on disait en 2020, mais l’importance absolue du scénario de ce match nous tenait évidemment en haleine plus que n’importe quel café nocturne. Dans les faits ? Un début de match en boulet de canon des Suns avec, déjà, un Deandre Ayton qui se régale sur pick and roll et un Devin Booker qui rentre ses premiers tirs, semblant moins gêné par le port du masque que lors du Game 3, semblant moins gêné par le port du masque que les bobos parisiens à l’automne 2020. Rapidement un premier écart mais les Clippers qui reviennent aux forceps, malgré un premier quart-temps assez cataclysmique au tir. Spoiler, le cataclysnme durera quatre quart-temps et le match se jouera sur d’autres détails.

De +9 Suns à la fin du premier quart, l’écart montera jusqu’à +14 à la mi-temps, une domination due en grande partie à deux choses. 1) La maladresse des Clippers on en a parlé et 2) la nouvelle démonstration de Deandre Ayton, face à un Zubac faisant ce qu’il peut mais exposé sur absolument toutes les attaques de Phoenix. Au final le match du first pick 2018 sera un nouveau carton à mettre à son actif (19 points, 22 rebonds et 4 contres), mais si le pivot s’est régalé toute la nuit son équipe aura néanmoins entrevu le spectre… de la défaite, après un troisième quart-temps de toute beauté offert par les Clippers. De toute beauté on exagère un poil, mais disons que la prestation offensive des hommes de Tyronn Lue au troisième quart sauve un peu leur soirée. En effet, déjà assez indigent en première mi-temps, les Californiens auront eu toutes les peines à rentrer dans le quatrième quart. Les Suns aussi d’ailleurs, le score sur la période étant encore de 4-2 après quasiment… six minutes de jeu. Remember BC Dombes 3 face à Attignat 2 au printemps dernier, satanée défense de zone. Tout est difficile, on est content quand un tir touche le cercle, et à ce petit jeu rythmé par les bumps un peu trop virils et par des arbitres ayant décidé de tenir le match en distribuant des fautes techniques… les Suns s’envolent, ou plutôt les Suns prennent une mini-option. Devin Booker n’est pas dans son meilleur soir mais rentre les tirs qu’il faut, Deandre Ayton domine, Chris Paul est maladroit mais gère le bizz, et Phoenix a cinq points d’avance à une minute du terme, le genre d’écart qui équivaut à un +40 dans ce genre de match.

La dernière minute ? Un concours de lancers, des temps-morts épuisés jusqu’au dernier, un DeMarcus Cousins qui tape l’un des plus gros Shaqtin’ A Fool de l’année en tabassant la planche sur un lancer, et au final Chris Paul qui paraphe la win des siens sur la ligne. Le score final ? 84-80. Ce fut long, ce fut parfois ennuyeux, mais les Suns savent aussi gagner ce genre de match et c’est plutôt le signe d’une grande équipe. Une équipe qui peut rejoindre les finales NBA dès demain soir, pour la première fois depuis bientôt 30 ans.