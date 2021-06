Deandre Ayton, l’insoluble problème des Clippers : encore 19 points, 22 rebonds et 4 contres pour le Shaq 3.0, mais qui peut le stopper ?

Quatrième match de Finales de Conférence en carrière pour Deandre Ayton… et quatrième mixtape. Le first pick de la Draft 2018 est-il pour autant le pivot du futur ? Peut-être que oui, peut-être que non, mais la grande forme actuelle du Bahaméen s’explique surtout par la grande difficulté éprouvée par les Clippers à défendre sur lui. Le small-ball c’est la cata, Ivica Zubac c’est encore pire… on peut rappeler le Dede Jordan de 2015 du coup ?

Il y avait eu ce Game 1 lors duquel on s’était vite rendu compte qu’il serait l’une des clés de cette série, même si Devin Booker s’était chargé ce jour-là de truster à juste titre les gros titres. Puis il y a eu ce Game 2, cannibale au possible et, surtout, terminé avec le feu d’artifices inhérent à son game winner, sur une claquette victorieuse au buzzer. Le Game 3 ? Un non-match des Suns, trop dépendants de la maladresse de leur duo de All-Stars, mais dans l’ombre Dede faisait le taf, encore, toujours. Puis ce Game 4 cette nuit, lors duquel il aura donc une nouvelle fois salement exposé Ivica Zubac, tantôt obligé de switcher sur un meneur et donc de prendre la foudre, tantôt se retrouvant enfoncé par ce tractopelle Caterpillar qu’est devenu le pivot des Suns. 22 rebonds cette nuit, dont 9 offensifs, et 19 points dont une bonne majorité inscrits sur des pick and rolls qu’il joue désormais les yeux fermés avec son capichef Chris Paul, lequel rajoute donc officiellement un padawan à la liste des intérieurs transformés en sa présence (David West, Blake Griffin, Clint Capela…). En défense ? Quatre contres, auxquels vous pouvez même en rajouter deux ou trois non-comptabilisés et une quinzaine de dissuasions décisives, de quoi faire du massif pivot le point central de ce match, une fois de plus, et par extension de cette série… jugez plutôt :

Une domination de tous bords, et une question existentielle pour des Clippers qui n’auront bientôt – déjà – plus le temps de se la poser : mais comment arrêter le bulldozer Ayton ? Ivica Zubac a été réactivé par Tyronn Lue (40 minutes cette nuit) pour offrir un peu de viande à la bête, mais si le Croate va indéniablement au combat, l’alliage envergure / férocité de sa match-up le fait passer bien souvent pour un lampadaire de luxe. Les autres alternatives ? DeMarcus Cousins est trop juste physiquement et défensivement, Nicolas Batum et Marcus Morris sont des postes 3 devenus postes 4, qu’il faudrait transformer pour les besoins de l’enquête en postes 5… Une équation qui semble aujourd’hui assez impossible à résoudre, et des Clippers paraissant donc condamnés à se laisser tabasser en espérant rattraper le coup ailleurs, en rentrant leurs tirs par exemple, ce qui n’était pas le cas cette nuit avec le résultat que vous connaissez.

Les Clippers peuvent-ils stopper Deandre Ayton ? Il ne semble pas. Peuvent-il seulement le freiner ? Il… ne semble pas. Big up à cette foutue draft 2018, oh, la fameuse lors de laquelle les Suns et les Hawks avaient choisi de ne pas miser sur Luka Doncic. Aujourd’hui ? Deandre Ayton et Trae Young pourraient s’affronter en Finales NBA avec des rôles plus que majeurs. Comme quoi…