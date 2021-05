Les Bucks n’ont pas fait dans la dentelle : tabassage du Heat au premier quart, tabassage du Heat tout court, et ça fait déjà 2-0

Après un Game 1 laissant présager un combat intense et une lutte sans merci… Miami a plus que déçu, Miami a failli. Laissant les Bucks prendre complétement leurs aises dans le premier quart-temps, le Heat n’aura jamais l’occasion de revenir dans ce match. Il va falloir se ressaisir à la maison pour espérer survivre dans cette série, et la mission semble désormais compromise. Les Bucks, eux, ressortent de ce match remplis de certitudes et de confiance. Capables de gagner dans le clutch comme de tuer le match dans les premières minutes, Milwaukee montre les muscles et ressemble plus que jamais à un candidat sérieux pour le titre.

Il aura fallu environ trente secondes pour comprendre le destin ce Game 2 entre Miami et Milwaukee. Comme si le premier shoot de la soirée était déjà un signe de la tournure qu’allait prendre ce match : Giannis Antetokounmpo à 3-points ? Ficelle. Après seulement trois minutes, les Bucks dominent leurs adversaires du soir de quinze points, et le Heat n’est pas au bout de ses surprises car le… Bryn Forbes Show survient en plein milieu du premier quart-temps, l’inarrêtable arrière envoyant un gros 4/4 du parking. Totalement en feu, il parvient à inscrire des 3-points sur une jambe, fait crier le public du Wisconsin et met tous les défenseurs du Heat dans sa poche. De leur côté, comme au Game 1, Bam Adebayo et Jimmy Butler sont transparents. Horriblement mauvais. Bam passe pour le lieutenant de Dewayne Dedmon, Buckets n’arrive pas à pénétrer la raquette de Milwaukee et semble impuissant face à la défense des Daims. Les Bucks ? Que ce soit avec Giannis, Khris Middleton et Jrue Holiday ou… sans eux, avec du P.J. Tucker, du Stephen Forbes, du Donte Di Vincenzo ou même le concierge, Milwaukee régale dans une première période a l’allure de mi-temps historique.

Les 46 points marqués par les Bucks dans le 1er quart temps représentent le 2eme plus grand total all time dans un 1er quart de l’histoire des Playoffs. Qui est numéro 1 ? Les Cavs de 2017, lors du fameux Game 4 des Finales NBA, remporté face aux Warriors en plantant 49 points. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2021

Milwaukee ne sera évidemment plus rattrapé par ce Miami catastrophique. On ne saurait même pas dire si les Bucks ont absolument survolé leur sujet, ou si leur performance a été un peu altéré par la passivité de leur adversaire du soir. Les hommes de cette partie sont inévitablement Giannis, en premier lieu, qui a réussi à inscrire ses lancers, alléluia, à être dangereux sur le drive, et qui finira son match à 31 points, 13 rebonds et 6 passes. Bryn Forbes a lui joué les fossoyeurs et a clairement estampillé la victoire de son sceau avec sa quinzaine de points dans le premier quart.

Les seuls hommes donnant satisfaction au sein de Vice City ce soir ? Goran Dragic, Dewayne Dedmon et Duncan Robinson. Si l’arrière shooteur n’a pas un boxscore aussi percutant qu’au match 1, il aura au moins eu le mérite de jouer juste et ne pas être ridicule. Dragic lui a assuré et a fait passer Kendrick Nunn pour le joueur de G League qu’il est lorsque les Playoffs arrivent. Dedmon pour sa part a donné l’impression qu’Adebayo était parti dans la Delorean du Doc et était revenu avec son niveau de 2017. On attend d’ailleurs qu’Edrice Adebayo redevienne Bam, sinon la silhouette d’un balai pourrait très vite apparaitre à l’American Airlines Arena, et on ne parle même pas du niveau de Jimmy Butler et de son match plus digne de Tony Snell que Michael Jordan. La stat qui tue pour Jimmy ? Un +/- à -34. A vomir. Quelle information faut-il relever pour Spoelstra ? Peut-être que son équipe n’a réussi à inscrire que 98 points dans un match où la folie avait gagné les joueurs, ou alors le fait que son équipe se soit laissée déborder au point d’en prendre 132. Bref, la Heat Nation demande dores et déjà une réaction pour continuer à espérer.

Un an après leur confrontation en demi-finale de Conférence, la destinée de cette série semble prendre un tout autre chemin mais le mimétisme des rôles reste troublant. Bryn Forbes semble remplacer Tyler Herro dans le casting, Butler prend le costume de chokeur de Giannis et la défense de Milwaukee exécute magnifiquement les consignes précieuses de son entraineur. Difficile de tirer des conclusions franches entre le Game 1 et le Game 2 de ce(s) Bucks-Heat, mais une chose est sûre : à la fin… les Daims qui gagnent.