Khris Middleton assassine le Heat en prolongation : les Bucks remportent le premier match d’une série qui s’annonce… incroyable

Waouh, c’était sport ! Si le gong a donné raison aux petits daguets du Wisconsin, le Heat n’a clairement pas démérité. Cette rencontre fut emplie de coups, de sueurs, de sang et de savates plus ou moins légales. Mais aussi important que soit ce résultat, il reste encore a minima trois matchs. Trois soirées comme celle-là ? On signe les yeux fermés. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ici

Sortez les tambourins et préparez la volaille – car pour vous messieurs-dames – les Playoffs NBA 2021 sont là. Et quoi de mieux que de commencer par une affiche daronnesque entre Bucks du Wisconsin et braqueurs floridiens ? Pas grand chose, somos de acuerdo. La demi-finale de Conférence Est 2020 refait surface avec un enjeu revu à la baisse, mais une quête qui se veut la même. Pour les deux équipes, l’exercice 2020-21 fut plus compliqué que le précédent : Milwaukee ferme le podium tandis que Miami gratte une sixième place plutôt bien payée. La liste des absents ressemble à un mauvais casting de 3×3 sur Venice Beach : Thanasis Antetokounmpo, Victor Oladipo et Axel Toupane ne seront pas de la partie. Petit coup d’œil sur un duel de velledas devenu classique de chez classique, Erik Spoelstra et Mike Budenholzer vont en découdre. On espère que ça ne finira pas en déchirage de polos et mandales de tacticiens. Ceci étant, personne n’ouvre les débats aussi violemment que Duncan Robinson ne le fait. Le Jimmy Neutron du Heat envoie trois tirs primés et gogolise les premières minutes du match. La réponse vient de Giannis Antetokounmpo qui – après avoir posé son dernier pas dans le rond central – lâche sa première folie aérienne de la soirée. Paraît même qu’il a eu le temps d’échanger avec Thomas Pesquet. Mais la freakerie de Milwaukee ferme vite son store, excellement cadenassée par la défense en zone du Heat. De chaque pénétration des Bucks découle une petite latence gênante où le joueur ne sait pas quoi faire une fois sous le cercle. Et si le ballon parvient à ressortir, les extérieurs de Miami accourent comme des forcenés pour gêner le tir. Vrai hustle, vraie team. Une situation d’ailleurs imagée par cette pluie de caillasse qu’envoient les Daims en première période (2/17 à 3-points, hic). Mais une fois le show Duncan Rob clôt, le Heat perd les petits cartouches qui sécurisaient son avance. On se marre quand Jrue Holiday tente d’envoyer Giannis sur orbite, puis score sans le vouloir et fait comme si de rien n’était. Bien que la propreté de Khris Middleton influe un petit écart en faveur de Milwaukee, le fighting spirit du Heat – bien imagé par les trois rebonds offensifs consécutifs de Jimmy Butler – permet aux Floridiens de garder le contact (Milwaukee Bucks 53 – 50 Miami Heat).

A lob or a shot? 🤔 pic.twitter.com/nwDIDtuDlU — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 22, 2021

Sortez les kevlars et comptez les rations, bienvenue dans les tranchées ! Une minute de silence est observée quand on constate que Jimmy Butler et Bam Adebayo cumulent un cruel 7/30 au tir. Et le Heat est dans le match, c’est dire l’intensité mise et le poids moyen d’un testicule floridien. On apprécie cependant le tandem Goran Dragic – Duncan Robinson qui s’applique à réinsérer la justesse dans cette rencontre. En face, Khris Middleton est dans ses standards mais passe pour Reggie Miller dans un match où chaque 3-points est un cadeau des dieux. Le plus clinquant dans cette partie dégoulinante de sueur, c’est qu’à quelques minutes du terme, rien n’est encore décidé. Vint une séquence totalement burlesque où chaque tir du parking manqué est récompensé par trois lancers-francs. On cherche la logique, mais on finit par trouver une certaine équité dans le deal. Si Duncan Robinson chope une faute controversée, Trevor Ariza effleure Jrue Holiday sur l’action suivante pour le même résultat. Arrive la dernière minute, début des dingueries et fin d’une messe maladroite. Les Floridiens sont à -1 mais Jimmy Butler drive à fond les baroufs et s’explose sur Brook Lopez. Aucun des deux motards n’est cassé, et la Jimmance égalise depuis la ligne des lancers. S’ensuit un grand imbroglio dans la peinture de Miami : Giannis Antetokounmpo manque un lay-up, prend son rebond offensif, fait cinquante-douze marchés, se fait claquer les bras de partout, puis obtient finalement la faute. À ce moment précis, il reste trente seconde et le Greek Freak est à 5/11 aux pénos. Quelques instant plus tard, il est à 6/13 et les deux équipes sont à égalité. On observe alors une possession de Miami très bien gérée… par la défense du Wisconsin. Les Daims sont partout et forcent la perte de balle de Jimmy Butler : le ballon roule, tout le monde se jette, entre-deux de Goran Dragic et Khris Middleton. Même si la beauté est une appréciation individuelle, le jump-ball tourne à l’avantage du plus laid, et vous avez très bien compris de qui il s’agit. Les Daims sont alors dans la pire des situations. Le grand Grec remonte le ballon et Jimmy Butler fait faute à neuf secondes du terme : 1/2. Il reste un zeste de l’horloge au Heat pour forcer la prolongation : Jimmy Butler drive main droite, notre vœu est exaucé.

La prolongation fait étalage du joli match de Brook Lopez : l’intérieur pose un petit bras-roulé et provoque quelques fautes. À une minute du VRAI terme, les deux formations sont TOUJOURS à égalité. Quelle baston de gladiateurs, quand même. Malgré son excellente performance, Duncan Robinson pose le cerveau et met sa matière grise en vente sur Leboncoin, au pire des moments. L’ailier de Miami prend un tir casse-croûte et offre une contre-attaque à Jrue Holiday qui valide une sérieuse avance de +3 en faveur des Bucks. On se dit alors que c’est ENFIN terminé, mais Goran Dragic sort un canif de sa poche et claque un tir primé à quinze secondes de la fin. Oui, les deux équipes sont ENCORE à égalité. Cependant, un vieux sage a dit « tout ce qui est moche te rend plus fort », ou un truc du genre. Sur l’ultime possession, Khris Middleton place les siens sur orbite avec un fadeaway de grand goret au buzzer (enfin presque, mais on va pas chipoter). Nous y sommes. Après avoir parcouru monts et marées, les Bucks remportent un match 1 ô combien significatif. Rien ne sera offert aux Daims et même si Giannis lâche 26 points et 18 rebonds, le Grec va devoir considérablement élever son niveau de jeu. Avant qu’on oublie, big up à Jimmy Butler qui tire à 4/22 et saccage complètement la performance offensive du Heat. Alors oui, il force la prolongation, mais cette action est clairement le potiron dans la soupe au chtar. Allez, on se dit à très vite pour la suite de ce thriller déjà légendaire.

La messe est dite ! Après une rencontre disputée de bout en bout, les Bucks repartent avec le match 1 dans la besace. On se donne rendez-vous lundi soir pour l’épisode 2 d’une série déjà iconique, en attendant prenez soin de vous.