Preview de la soirée NBA : les Playoffs entrent dans ta vie dès 20h, tout le reste sort donc de ta vie pour les deux prochains mois

On y est, enfin ! Les NBA Playoffs démarrent ce soir avec le traditionnel quatre à la suite, histoire de nous mettre bien avant celui de… demain, histoire de faire de notre semaine prochaine un enfer de fatigue avant même qu’elle n’ai commencé. Mais, question… n’est-ce pas un peu la vie qu’on a décidé de mener ?

20h : Bucks – Heat : ce sont donc les finalistes en titre qui ont l’honneur d’ouvrir les hostilités cette saison, et bonjour le cadeau puisqu’il faudra faire face à un certain Giannis Antetokounmpo, encore tout chose après la baffe reçue l’an dernier par ces mêmes Floridiens. Cette fois-ci le Freak est en pleine possession de ses moyens, à savoir qu’il dispose des ses quatre jambes et de ses sept bras, cette fois-ci il peut compter sur la présence de Khris Middleton ET Jrue Holiday à ses côtés, mais attention car le Heat a une sacrée gueule d’empêcheur de tourner en rond. Ca promet des méga-brins pour un Game 1, dès le premier soir de la postseason, alors soyez prêts.

22h30 : Clippers – Mavs : tiens, un autre rematch de la saison passée, au même stade de la compétition d’ailleurs. On se souvient tous du fabuleux game winner de Luka Doncic, on se souvient moins de la masterclass de Kawhi sur six matchs, on se souvient un peu des prises de catch de Marcus Morris à l’égard du meneur slovène, et tout ça nous tease en tout cas une bien belle série et un Game 1 déjà très important notamment pour les Mavs, pas forcément aussi sûrs d’eux que la saison passée.

PAUSE PIZZA QUATRE FROMAGES

2h : Nets – Celtics : Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant d’un côté, Jayson Tatum, Kemba Walker et Evan Fournier de l’autre. L’un de ces deux trios est un Big Three, l’autre est un Big 1.8, et globalement les Celtics ont tout de la victime parfaite pour l’échauffement des Nets. La moindre victoire sera vécue comme un petit exploit, et si ça pouvait commencer dès ce soir avec un 60 game de Jayson Tatum on ne dirait pas non. Ou alors un +35 Nets à la mi-temps et 15 minutes de Tacko Fall, au choix, mais par pitié donnez-nous du spectacle.

4h30 : Nuggets – Blazers : à cette heure-ci seuls les vrais sont encore là, on vous donne donc rendez-vous à cette heure-ci. Nuggets vs Blazers, Nikola Jokic vs Damian Lillard, 38/17/11 vs 54/6/8, et un feu d’artifice qui pourrait bien accompagner votre fin de nuit, votre début de matinée, peu importe d’ailleurs car à cette heure-là on en sait plus vraiment… quelle heure il est. Promesse d’un Game 1 déjà bien entraînant, idéal pour se mettre en forme avant le Day 2, qui commencera onze heures à peine après le dernier buzzer de ce Nuggets – Blazers. Vida loca, mas loca que vida.

Quatre matchs et possiblement quatre dingueries, dès le premier jour. Bah ouais gros, c’est les Playoffs, les Bulls et les Pelicans sont partis en vacances alors la NBA redevient intéressante, dernière punchline d’ailleurs avant d’oublier pour cinq mois ceux qui ne méritent pas qu’on parle d’eux au printemps.