On se penche désormais sur la série entre Grizzlies et Lakers, une grande première en Playoffs. LeBron James et les siens peuvent-ils fait douter les Oursons de Ja Morant ?

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

Lakers – Grizzlies : 122-121

– Grizzlies : 122-121 Grizzlies – Lakers : 121-109

– Lakers : 121-109 Lakers – Grizzlies : 112-103

Victorieux de la série en régulière, les Lakers vont-ils rééditer leur performance en Playoffs ? Rien n’est moins sûr car cette saison, chaque équipe a su rester souveraine à la maison. Pas de bol pour les Angelinos, c’est Memphis qui a l’avantage du terrain, ce qui pourrait donc signifier un 4-3 pour Ja Morant et compagnie. Reste que pas mal de choses risquent également de rentrer en compte dans l’équation. Les absences côtés Memphis, le fait que les Lakers sont au complet, contrairement aux matchs cités ci-dessus (blessure de LeBron + les nouveaux qui arrivent à la deadline). Autant dire que c’est un peu le flou au moment de savoir quel est le gap entre les deux équipes.

Les Lakers rêvent d’un retour au sommet, Memphis “fine” dans cette série ?

Si on regarde la saison des deux équipes, il semble difficile de parier sur autre chose que Memphis. Ja Morant reste un extraterrestre, Desmond Bane confirme tout le bien qu’on pense de lui, Jaren Jackson Jr. sera peut-être le DPOY 2023, sans oublier quelques bons petits joueurs autour et un super coach pour driver tout ce beau monde. En face, L.A. avance avec une grosse dynamique mais avec une certaine irrégularité dans le contenu. Capables du meilleur comme du pire, les Angelinos ont le groupe pour faire un coup en Playoffs et il est dangereux de parier contre un duo comme LeBron James et Anthony Davis. Toujours est-il que les joueurs de Memphis ont annoncé la couleur sur leurs ambitions printanières et il va falloir assumer désormais. Envoyer les Lakers 2.0 rapidement à la maison serait un sacré message envoyé à la concurrence.

Le programme de la série

Game 1, à Memphis le dimanche 16 avril, 21h

Game 2, à Memphis dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 avril, 1h30

Game 3, à Los Angeles dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril, 4h

Game 4, à Los Angeles dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 avril, 4h

Game 5, à Memphis le mercredi 26 avril, horaire à déterminer*

Game 6, à Los Angeles le vendredi 28 avril, horaire à déterminer*

Game 7, à Memphis le dimanche 30 avril, horaire à déterminer*

*si nécessaire