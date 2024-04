Pour la 4è fois en 5 ans, Heat et Celtics vont s’opposer en Playoffs ! Une affiche qu’on attendait généralement en Finale de Conférence mais qui tombe cette saison dès le premier tour. Boston part logiquement favori mais ne devra pas baisser sa garde face à l’une de ses bêtes noires. C’est parti pour la preview !

Confrontations en saison régulière :

27 octobre : Celtics – Heat, 119-111

– Heat, 119-111 25 janvier : Heat – Celtics , 110-143

, 110-143 11 février : Heat – Celtics, 106-110

Miami a plutôt bien réussi aux petits hommes verts cette saison avec un parfait 3-0 en régulière. Pour autant, on sait que le Heat aime l’intensité des Playoffs et n’est jamais aussi dangereux que lorsqu’il est sous-estimé.

En Playoffs, Miami fait office de némésis pour Boston ces dernières saisons. La franchise floridienne a croisé les Celtics à trois reprises sur les quatre dernières années pour deux qualifications et une élimination. On se souvient que Jimmy Butler et sa bande avaient notamment barré la route des Finales NBA à Boston dans la bulle d’Orlando en 2020 puis l’an passé après un scénario digne d’Hitchcock.

Le Heat peut-il lutter sans Jimmy Butler ?

On le disait juste au-dessus, le Heat de Jimmy Butler est un problème pour Boston. Le souci, c’est que Jimmy Buckets n’a aucune chance d’être en tenue dans cette série, pas même pour un potentiel Game 7.

Compliqué d’imaginer Miami lutter à armes égales sans son ailier All-Star et il va falloir que tout le groupe step up pour compenser son absence. Bam Adebayo et Tyler Herro seront notamment en première ligne mais ils ne pourront pas tout faire seuls, surtout face à un effectif qui possède Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday mais aussi le précieux Derrick White.

Boston a l’avantage en termes de talent pur, mais Miami a aussi des armes de son côté. La bataille tactique notamment avec l’un des si ce n’est le meilleur coach NBA en la personne d’Erik Spoelstra. No disrespect à Joe Mazzulla mais il y a un gap d’écart entre les deux coachs. Miami peut aussi profiter d’un banc un poil plus fourni et expérimenté. Duncan Robinson, Kevin Love ont déjà connu de longs parcours en Playoffs, le rookie Jaime Jaquez Jr. (s’il est réintégré au banc), a aussi prouvé qu’il n’avait peur de rien. Delon Wright peut aussi jouer un rôle avec son apport défensif et sa combativité. En face, Boston a pu compter sur Peyton Pritchard, Xavier Tillman ou encore Sam Hauser, mais est-ce que ça sera aussi productif en Playoffs qu’en régulière ? Si les titulaires ont un coup de mou, ça pourrait devenir problématique.

Boston reste néanmoins le grandissime favori de cette série et on s’attend à ce que les hommes du Massachussetts tentent d’envoyer un message face à l’un de leurs principaux rivaux de l’Est.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1, à Boston le dimanche 21 avril, 19h (heure française)

Game 2, à Boston dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 avril, 1h

Game 3, à Miami dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril, 0h

Game 4, à Miami le lundi 29 avril, horaire à déterminer

Game 5, à Boston le mercredi 1er mai, horaire à déterminer*

Game 6, à Miami le vendredi 3 mai, horaire à déterminer*

Game 7, à Boston le dimanche 5 mai, horaire à déterminer*

*Si nécessaire