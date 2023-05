Menés 1-0 dans la série, les Knicks de New York sont de retour ce soir au Madison Square Garden pour tenter (déjà) de rester en vie dans cette série. Julius Randle et Jalen Brunson sont annoncés incertains pour cette deuxième joute et le Heat, de son côté, a une vraie opportunité de break dans cette série, à condition que Jimmy Butler puisse lui aussi tenir sa place…

La pression est déjà grande à New York. Après avoir perdu la première manche avant-hier, les Knicks ne doivent (vraiment) pas se manquer ce soir sous peine d’hypothéquer clairement leur chance de rallier les finales de conférence Est. Pour ce faire, les joueurs de Thibodeau seraient bien inspirés de rentrer quelques shoots du parking. Totalement en travers dimanche soir, les joueurs de la Grosse Pomme ont envoyé un nombre incalculable de briques, facilitant la tâche à une équipe du Heat constante mais pas non plus brillante. 7/34 à 3-points, les calculs n’étaient vraiment pas bons et les Knicks ont déjà perdu l’avantage du terrain.

Quelques shoots, verrouiller davantage en défense et ça devrait passer, oui mais… car il y a un mais. Julius Randle (qui n’a déjà pas joué au Game 1) et Jalen Brunson, les deux principaux détonateurs de l’attaque des Knicks, sont annoncés incertains pour la rencontre de ce soir. Pour Randle on pouvait s’y préparer, mais pour Brunson rien ne laissait présager jusqu’à hier soir une absence au Game 2, aucune alerte visible sur le premier match. Jalen avait planté 25 pions au Game 1 mais avait totalement oublié comment on shootait derrière l’arc en pondant un famélique 0/7, son statut “incertain” est peut-être une précaution pour les Knicks mais toujours est-il que sa présence est indispensable ce soir pour ce match littéralement capital.

Comment ça Jalen Brunson questionable ? J’espère c’est juste par précaution parce que New York le Game 2 c’est déjà l’urgence faut gagner à la maison. https://t.co/2uJ0gOudiy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2023

Côté Heat on a la banane après cette belle première victoire, mais une grande inquiétude plane tout de même au dessus du ciel dégagé de Miami, et elle concerne leur meilleur joueur : Jimmy Butler. Le zébulon du Heat, injouable sur cette campagne de Playoffs s’est tordu bien comme il faut la cheville droite à la fin du Game 1. Une blessure qui inquiète particulièrement Erik Spoelstra :

🏀 #NBAextra

🤕 La blessure de Jimmy Butler à la cheville inquiète Erik Spoelstra et le Heat… pic.twitter.com/NLtrmSJ6ye — NBAextra (@NBAextra) May 1, 2023

Annoncé incertain pour le match de ce soir, Jimmy Buckets devrait décider à l’échauffement avec son staff s’il peut tenir son rang ou non. Une information qui sera forcément déterminante dans l’issue de ce match et potentiellement de cette série, l’impact du franchise player du Heat étant indispensable. Jimmy B avait réussi à terminer et à gagner le Game 1 mais était sorti en boitant vraiment bas, alors rendez-vous ce soir pour savoir si il tiendra sa place.

Qui sera là, qui ne le sera pas ? Jalen Brunson, Julius Randle, Jimmy Butler, la présence de l’un ou de l’autre pourrait totalement changer le cours de ce Game 2 qui s’annonce aussi indécis que tendu. Rendez-vous ce soir à 1h30 pour vivre ce match 2 entre les Knicks et le Heat !