Il est le graal ultime pour tout basketteur en terme de récompense individuelle. Le trophée de MVP de NBA, qui revient au meilleur joueur d’une saison régulière, à traversé les époques depuis 1956. D’abord sous la dénomination de “Maurice Podoloff”, puis depuis 2022, de “Michael Jordan Trophy”. Histoire d’un objet qui a toujours été associé à des noms de légende.

Le trophée de MVP est instauré en 1956, pour récompenser le meilleur joueur de la saison en NBA. L’idée est alors de pousser les joueurs à se donner au maximum pour avoir la chance d’inscrire leur nom sur la liste des plus grands à avoir foulé les parquets. Très vite, le trophée est nommé “Maurice Podoloff”, en l’honneur du premier patron de la NBA, qui a considérablement développé la ligue.

Dans un premier temps, la récompense prend la forme d’un trophée en deux parties, imposant et composé de plusieurs matériaux. Deux plateformes en bois, plusieurs statuettes et petites coupes disposées au milieu et dans les coins… pour une pièce massive qu’on imagine mal loger sur une cheminée. À moins qu’on construise la cheminée dedans en fait. L’objectif ? Proposer le plus gros trophée d’entre tous, comme pour signifier qu’il s’agissait là de la récompense ultime.

En 1986, le format est jugé dépassé par la NBA, qui confie au sculpteur Marc Mellon – l’un des meilleurs artistes américains dans la discipline – de créer une nouvelle récompense qui symbolise le prestige et l’effort, tout en faisant un rappel historique important. C’est ainsi que naît la seconde version du trophée Maurice Podoloff, plus petite mais pas moins glorieuse. On y retrouve une statuette de bronze posée sur un socle en bois. La forme de la statuette s’inspire du logo de la NBA, et donc d’un célèbre cliché de Jerry West. Le premier à soulever ce nouveau trophée se nomme Larry Bird. Il sera conservé jusqu’en… 2022.

LARRY BIRD’S 85-86 MVP TROPHY. JORDAN WAS BETTER YOU JAG pic.twitter.com/N8Xl0IaOrD — Sean (@seannscruggs) July 22, 2015

Après plusieurs décennies, la Ligue prend à nouveau le pari du dépoussiérage de ses trophées. Lors de la saison 2021-22, c’est une… boule de verre qui fait office de trophée. Un objet assez étrange, qui ne reflète pas grand chose hormis le ballon de basket, et qui n’évoque finalement pas la grandeur de l’exploit qu’il faut pour être élu MVP. Un tel titre, c’est avec un trophée qui inspire le respect. Point barre.

Nikola Jokic has been named 2022 NBA Mvp! 13th player in the history of NBA, with back to back MVP title!#BeoBasket pic.twitter.com/ydQmXhg4sr — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) May 11, 2022

Et c’est donc plutôt naturellement que la version 2023 du trophée se nommera trophée Michael Jordan. Avec des tonnes de symboles, la NBA a fait les choses bien. Le trophée mesure 23,6 pouces : Une référence à son numéro de maillot et à ses titres. Le poids est également de 23,6 livres. Sont relous avec leurs unités de mesure spéciales eux, mais il faut respecter. Partons de la base du trophée : cinq faces, en mémoire aux cinq trophées de MVP de Jordan. La plaque vissée sur le socle est composé de six faces, pour ses six titres. D’ailleurs, la statue est posée sur une surface inclinée à 15 degrés, en référence aux quinze années de carrière de His Airness. Last but not least : le ballon tenu par la statuette est en cristal et compte 23 faces… le numéro de maillot, vous aurez compris.

The Michael Jordan MVP Trophy 🏆🐐 pic.twitter.com/EKgzub2QY6 — BullsMuse (@BullsMuse_) December 13, 2022

Qui sera le premier à toucher ce nouveau joyau ? Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokic ? Tiens, fait amusant : si Niko venait à le remporter, il aurait donc… trois trophées différents pour la même récompense. De quoi ouvrir un musée des curiosités après sa carrière tiens. Mais finalement, la grandeur du MVP ne se résume pas à une statuette. Être MVP, c’est devenir un incontournable de cette ligue magnifique, pour l’éternité. Et c’est bien cela la plus grande des récompenses : devenir un morceau d’histoire et être, de fait, un peu immortel.

Sources : NBA, Basketographe.