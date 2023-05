Trois garçons, un trophée. Voilà pour le contexte. Ce soir, en début de nuit, la NBA va dévoiler qui a été élu meilleur joueur de la saison régulière, MVP. Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic : qui sera l’heureux vainqueur… et qu’est-ce que cela va changer ? Allez, on se fait le p’tit teasing qui va bieng.

Une satisfaction un peu “chauvine” pour nous autres observateurs internationaux de la Grande Ligue ? Pour la cinquième année de suite, le meilleur joueur de la saison régulière ne sera pas un américain. Quel meilleur signe pour le basket mondial que celui de voir les joueurs de tous horizons briller sur les parquets d’une ligue qui ne considérait – il y a encore peu de temps – que les joueurs américains comme étant dignes d’être les meilleurs joueurs mondiaux ?

Un Serbe, un Grec et un Camerounais. Voilà donc les trois finalistes au trophée. On ne va pas réécrire les dossiers de chacun d’entre eux, mais il faut savoir une chose : deux des trois candidats sont largement plus favoris que le troisième. Désolé Giannis, mais c’est bien la place d’honneur que vous devriez – en tout logique – occuper ce soir. En revanche, pour les deux autres, le suspens reste entier. Notre rédaction est d’ailleurs déchirée à ce sujet, et l’auteur de ces lignes craint que la purée salade prévue à la cantine du boulot ce midi ne devienne un projectile entre les pro-Embiid et les pro-Jokic.

Tu vas t’faire scrabouiller par mes légumes de la mort ! pic.twitter.com/j18q63lV6N — Titeuf (@Titeuf) February 16, 2023

Ces derniers sont minoritaires, car c’est bien Joel qui est annoncé favori. Pourtant, le push du camerounais s’est effectué sur la fin de saison, là où les Nuggets avaient déjà coupé leur effort de moitié. Assez pour permettre à Jojo de toucher le graal ? Sans doute que oui, à la lecture des sondages. N’oublions néanmoins pas le grand joueur qu’est Niko Jok’. Sa saison est une pure merveille. Le voir récompensé d’un troisième titre consécutif ? Une anomalie pour certains, une formalité pour d’autres. Ici, on prend le statut du raisonnement froid. Donner 3 titres de MVP à Jokic, ce n’est pas le mettre devant tel pivot où tel ailier dans un classement all time qui se décline en autant de têtes qu’il y a de fans. Non, c’est juste reconnaître qu’il a été le meilleur joueur de la saison, trois fois.

On finirait presque par utiliser ce papier pour refaire le débat, ce n’est pas le cas mais c’est aussi le signe de tout l’intérêt et la passion pour ce sujet qui trouvera donc sa réponse dans quelques heures. Soyez debout en début de nuit, ça en vaut la peine !