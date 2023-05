Trois hommes pour un trophée des plus prestigieux. Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, trois monstres statistiques, trois profils différents et deux d’entre eux déjà honorés par le passé. Un peu de fraicheur cette année ? C’est aussi ce que semblent penser nos rédacteurs.

GIOVANNI

Joel Embiid. Facile à dire aujourd’hui mais mes vrais le savent, Joel Embiid est mon joueur préféré en NBA since Day 1. Vraie attente donc de mon côté, car ce soir devrait (doit) être le jour de son couronnement. Trop puissant, trop constant, trop polyvalent, quasiment autant de victoires cette saison que ses deux adversaires du jour, trop de boucheries, bref cette année c’est pour lui, c’est pour le Process qui n’aura jamais si bien porté son nom que dans quelques heures, c’est pour mon Jojo, c’est pour le futur pivot des Bleus ok j’arrête. Et si jamais ce n’est pas Joel Embiid qui l’emporte ? Je promets que le rédacteur du nom d’Arthur Baudin devra rembourser les maillots de Gabe Vincent.

NICO

Joel Embiid. Individuellement, Embiid a réalisé la meilleure campagne de sa carrière avec plus de 33 points (top scoreur NBA) et 10 rebonds de moyenne. Avec ça, il a sorti certaines des plus grandes performances de la saison en NBA, comme sa masterclass face à Nikola Jokic fin janvier ou ses 52 points sur Boston début avril. Cette domination globale d’Embiid, en attaque bien sûr mais aussi en défense, représente évidemment la raison numéro 1 de la saison très solide de Philadelphie (3e de la Conférence Est avec 54 victoires). Jojo coche donc toutes les cases pour remporter le MVP cette année, d’autant plus que son premier concurrent – Nikola Jokic – a connu une fin de saison décevante avec Denver. Allez, cette fois-ci c’est la bonne pour Embiid.

ARTHUR

Joel Embiid. Premier MVP français de l’histoire, c’est pas forcément comme ça qu’on aurait imaginé notre ressenti face à cette nouvelle : le plus vide des vides émotionnels. Pour résumer de façon simple et à la portée de tous, Joel Embiid a été fort, probablement autant que Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, mais le Camerounais a été privé de ce trophée sur les quatre dernières années, la faute – justement – à un tandem slovéno-greco. Bon et puis 33,1 points de moyenne, ça fera quand même joli sur basketballreference quand les nouvelles générations ouvriront ça dans quarante ans. Une belle publicité pour notre époque. Joel mérite son futur statut de lauréat sans demi-mesure. Puisse-t-il l’accompagner d’un second trophée qui lui tient encore plus à cœur (pas le Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award, pour le coup).

ALEX

Joel Embiid. Pour être tout à fait honnête Jojo n’est pas mon préféré (c’est Giannis, qui est pour moi le plus important des deux côtés du terrain) dans les trois et je crois sincèrement qu’on prend les deux autres pour acquis (le triple-double de moyenne de Jokic, un pivot…) et ils payent sans doute leurs MVP sur les 4 dernières années. Embiid ajoute une touche de nouveauté, de fraîcheur et ça les votants sont très fans. Cela ne retire en rien le mérite du pivot des Sixers, qui a clairement franchi la dernière marche qui lui manquait ces deux dernières années. Pour Jokic et Giannis ce n’est sans doute que partie remise. Jojo est le MVP 2023.

CLEMENT

Joel Embiid. Cette fois c’est son heure ! Après une domination sur le parquet et dans les stats, Joel Embiid est prêt à inscrire son blaze au palmarès du plus prestigieux trophée individuel. Le pivot camerounais coche absolument toutes les cases du lauréat désigné. 33.1 points de moyenne (leader de la ligue), troisième bilan de sa conférence (et aussi de la NBA), des perfs de bulldozer lors des gros matchs, et vous obtenez un MVP qui n’a clairement pas volé son titre bien que les deux autres énergumènes soient très loin de démériter. Embiid va enfin pouvoir flex avec son trophée. Et ce sera avec un maillot bleu. J’ai rien dit.

NICO V

Nikola Jokic. Oui, Jojo a réalisé une belle saison. Mais non, je refuse ici tout argument qui avance qu’avoir 3 trophées de MVP c’est trop. N’oublions pas ce que cette récompense veut dire : être le meilleur joueur de la saison. Point, froidement. Et cette saison, le meilleur joueur du début à la fin s’appelle Nikola Jokic. Premier de l’Ouest, saison encore monstrueuse. Et j’adore Joel Embiid, mais je crois que la régulière est un long marathon. Et qu’à la régularité, Nikola a tenu des moyennes plus élevées que son rival camerounais. Le push de Jojo sur la fin lui sera sans doute fatal, il faut s’y résoudre. Mais ici, c’est bien Niko qui glane le titre.

EDGAR

Joel Embiid. Une saison en tout point exceptionnelle pour Jojo tant dans sa capacité à scorer inlassablement que dans le bilan collectif de sa franchise. Son impact est immense et après tant d’attente, le moment est venu pour lui de remporter ce trophée de MVP. Jokic et Giannis ont été grands et la course aura été archi serrée jusqu’au bout. Mais faut il le rappeler, Embiid c’est 52 points face à Boston, 46 face à Golden State, 47 face à Denver et j’en passe… Bref il a clairement été le joueur le plus dominant de la ligue avec la capacité presque infinie de rouler sur n’importe quelle équipe. Son jour de gloire est arrivé (si vous voyez ce que je veux dire…)

ANTOINE

Nikola Jokic. Mon cœur dirait Joel, mais la raison me dit que c’est Nikola Jokic qui sera pour la troisième fois de suite le joueur le plus valuable en NBA. L’année dernière on lui reprochait les victoires (argument que je n’aime pas trop) mais maintenant on peut difficilement pointer ça du doigt. Sur les joueurs à hautes responsabilités offensives, sa saison 2022-2023 fait tout simplement partie des plus efficaces au scoring de l’histoire : Jokic a encore progressé par rapport à l’année dernière (même s’il a été un peu moins responsabilisé). Pour moi le Joker doit encore soulever le trophée mais ce ne sera pas lui parce que je crois que tout le monde est fatigué d’entendre parler de lui dans cette discussion et on se tourne naturellement vers la nouveauté : Joel devrait donc rafler la mise.