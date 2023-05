Pour l’ouverture des hostilités entre les Warriors et les Lakers (la nuit prochaine), Draymond Green a mis un peu de tabasco sur le Game 1 de la demi-finale de Conférence Ouest. Voilà qui pourrait bien divertir le King… ou l’énerver, dans le pire des cas.

On le sait, cette demi-finale de Conférence à une saveur particulière : nouvel opus de la saga Stephen Curry/LeBron James en Playoffs, et une vibe de finale NBA qui n’en est en réalité pas une. Et ce duel mythique rend Draymond Green un peu nostalgique au point de se laisser emporter par l’émotion :

“On ne l’a plus vu depuis 2018 (une confrontation entre LeBron et les Warriors, ndlr), et c’est la première fois qu’on voit ça avant les Finales NBA… Je suis excité par ça. Je suis vraiment excité par ça… Ils ne régressent pas, on ne régresse pas. Ils ont un GOAT, nous avons un GOAT.”

À peine la série commencée qu’on est déjà dans l’ambiance. Inutile de commenter la citation et de partir dans l’éternel débat de savoir qui est le meilleur joueur de l’histoire (c’est Gérard Smith) : demandons-nous plutôt comment… LeBron James va réagir, car on l’a par exemple vu face aux Grizzlies éteindre Dillon Brooks avant le Game 3 après que ce dernier lui ait rappelé son âge en conférence de presse. Quant à Draymond Green ? Il a déjà dérapé sur le sternum de Sabonis mais pas sûr que les Warriors ne soient prêts pour l’épisode 2. Même si on l’a senti plus calme en revenant de sa suspension, on sait que les fils peuvent très vite se toucher chez Draymond, alors espérons qu’il en restera au stade de l’hommage par la parole.

Les Warriors ressortent tout juste d’un Game 7 face aux Kings que Draymond Green commence déjà à titiller les Angelinos. Jeu habituel mais dangereux avec tonton LeBron : il s’agirait de ne pas finir comme Dillon Brooks.

