Après la victoire des Grizzlies cette nuit face aux Lakers, le suspense est relancé dans la série. Est-ce que le Game 3 samedi soir s’annonce absolument incroyable ? Oui. Est-ce qu’on aura – encore – un oeil avisé sur le duel entre Dillon Brooks et LeBron James ? Évidemment.

C’est l’histoire d’un mec qui avait du mal à choisir entre intégrer les LMFAO, participer à Rap Contenders ou jouer au basket. Alors il a fait les trois.

Après avoir déclaré publiquement qu’il souhaitait jouer LeBron James en Playoffs pour lui botter le cul, Dillon Brooks continue sa croisade contre le chauve des Lakers. Cette nuit ? Les deux se sont beaucoup parlés, et quand Dillon a été interrogé en postgame pour qu’on en sache plus sur leurs échanges, l’ailier des Grizzlies nous a donné à manger comme il sait tellement bien le faire :

Bron chirping at Dillon Brooks after the tough bucket 👀🍿 pic.twitter.com/SJO7PTFCNi — Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2023

“Je m’en fous, il est vieux. Vous voyez ce que je veux dire ? J’attendais ça [avec impatience], je pensais qu’il le ferait plutôt au Game 4 ou au Game 5. Il a voulu me dire quelque chose quand j’ai pris ma quatrième faute mais il aurait du commencer (à parler) plus tôt. Je le provoque, je ne respecte personne tant qu’il ne m’a pas mis 40 points.”

Du Dillon Brooks dans le texte, du genre de ceux qui récupèrent une chaine Dragon Ball chez leur Tante Annie et font croire que ça veut dire Dillon Brooks. Plus sérieusement ? Le pitbull des Grizzlies est un énorme zinzin, joueur clivant au possible car la fanbase des Grizzlies l’adore de tout son être et le reste de la Terre entière le déteste au plus haut point. Est-ce que Dillon a quelque chose à perdre en jouant ce petit jeu ? Pas forcément, à part son… temps, car on cherche encore deux mecs qui ont été capables de rentrer dans la tête de LeBron depuis 20 ans. Pour le reste ? C’est de l’entertainment, avec quelques cachetons inutiles peut-être, mais sans Dillon Brooks et ce genre de petites histoires, qu”est-ce qu’on se ferait chier non ?