Sans Ja Morant, les Grizzlies avaient la lourde tâche d’empêcher les Lakers de prendre un avantage décisif avant de rentrer à Los Angeles pour la suite de la série. Ils ont assuré avec brio, grâce à un match fantastique de l’ensemble des lieutenants de Ja. Trop brouillons, les Lakers n’ont jamais réellement été dangereux. 1-1 dans la série !

Privés de Ja Morant, on aurait pu imaginer qu’une pointe de fatalisme aurait atteint Memphis lors de cette rencontre. Au contraire : quel début de match des Grizzlies ! Desmond Bane, Tyus Jones et Xavier Tillman s’en donnent à coeur joie, profitant des nombreuses pertes de balles des Lakers pour creuser un écart de dix points dès les premières minutes. LeBron James répond, mais la défense des visiteurs est bien trop tendre pour empêcher les Oursons de trouver des tirs peu contestés. Un exemple ? Cette action invraisemblable durant laquelle Desmond Bane plante à 3-points, suivi par Luke Kennard avec la faute en prime sur un ballon piqué lors de la remise en jeu des Lakers !

Le réveil des Angelinos ? Il n’a toujours pas eu lieu lors du deuxième quart, après ce que l’on imagine avoir été une grosse soufflante de la part de Darvin Ham. Le technicien de La La Land déclarait d’ailleurs entre les deux périodes que l’absence de Ja n’était pas quelque chose de pénalisant pour les Grizzlies. Tiens donc, c’est sûr qu’en défendant ainsi, les Purple and Gold ne peuvent que lui donner raison. À noter la petite alerte sur Anthony Davis, touché à l’arcade sur un entre deux avec Desmond Bane.

Une défense renforcée, des rotations plus dynamiques… et des contres de zinzins signés James et Davis ! Voilà typiquement le genre d’actions qui galvanisent un groupe… mais les Grizz’ sont en place. Et les Lakers retombent dans leurs travers de régulière : alors que le partage du cuir durant le Game 1 avait fait la différence, ce sont Anthony Davis et LeBron James qui se sentent obligés d’aller inscrire les points, facilitant le travail de la défense des locaux. Les tirs sont compliqués et ça ne rentre pas. Memphis montera jusqu’à 16 points d’avance, propulsé par une adresse insolente et des Angelinos aux abois. La première joue est rouge, attention à ne pas tendre l’autre…

La deuxième mi-temps partira sur le même rythme : on note un peu de mieux chez les Lakers, mais les Grizzlies continuent de planter. L’écart descend progressivement, car la défense est enfin montée d’un cran côté LeBron James et compagnie. Ce qui permet au King d’aller invectiver un peu Dillon Brooks, la bouche la plus parlante de NBA actuellement. On parlait plus haut du partage de ballon nécessaire à la réussite de Los Angeles, et bien c’est quand les cols bleus du groupe ont commencé à planter que tout est rentré dans l’ordre. Rui Hachimura et Austin Reaves entament leur chantier, alors que l’absence de Ja Morant semble enfin se faire sentir du côté de Memphis. L’écart n’est plus que de douze points à l’entame du dernier quart. Les hommes de Darvin Ham peuvent-ils le faire ?

Et la réponse est… non. Dès qu’il y a un semblant de mieux, le jeu des Lakers redevient brouillon. Sans être aussi brillants qu’en première mi-temps, les Grizzlies ont géré leur avance. À souligner : le match de Xavier Tillman Sr., qui a tout simplement réalisé sa meilleure prestation cette saison avec 22 points et 13 rebonds. La faute à un Anthony Davis passé en travers ce soir ? Sans doute que oui, le Monosourcil s’en tiendra à seulement 13 points. Insuffisant, et à l’opposé total d’un Game 1 impérial. LeBron James inscrit 28 points, mais cela ne fera pas l’affaire non plus. Score final 103-93, direction Los Angeles avec une série à nouveau à égalité !

Source : ESPN