La soirée de tous les dangers pour les Bucks. Opposés à Miami sans Giannis Antetoukoumpo, les hommes de Milwaukee avaient l’obligation de s’imposer pour ne pas se mettre dans une énorme panade avant de partir en Floride. Cette nuit, ils ont écrasé un Heat complètement à côté de la plaque. La série est à nouveau à égalité !

Pas de Giannis Antetokounmpo, pas de problème pour Milwaukee : les Bucks ont dégommé une équipe du Heat tout simplement dépassée par la rapidité et l’efficacité du jeu des leaders de la Conférence Est. Allez, on accorde à l’équipe d’Erik Spoelstra qu’elle aura essayé de rivaliser… durant un quart-temps. Puis plus rien, une activité défensive bien trop tendre et des points qui s’accumulent. Brook Lopez s’amuse comme un petit fou dans la peinture, Jrue Holiday fait de même de plus loin. À 3-points ? Soirée portes ouvertes pour ces messieurs Grayson Allen et Joe Ingles, en grande réussite car peu – ou pas – défendus. Le Heat n’y est pas, et franchement… il n’y a pas grand chose à dire. Jimmy Butler et Bam Adebayo essayent, mais sont bien trop seuls. L’absence de Tyler Herro est également très visible dans l’apport, la percussion et plus globalement la création offensive.

JINGLES ALL THE WAY !! 🔔 pic.twitter.com/5vEFntpgun — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 20, 2023

À la mi-temps, Miami est déjà très loin : 81-55 en faveur des Daims, record de franchise ! On note quand même un petit regain de forme pour South Beach au retour du vestiaire, avec un rapide 6-0 pour tenter d’éteindre l’incendie et d’envisager secrètement une remontée qui paraît folle dans bon nombre d’esprits. Ouais, on vient de faire une belle phrase pour ajouter que cela n’a duré que deux minutes, puis que Milwaukee s’est remis a allumer dans tous les sens pour arriver très vite à la trentaine de points d’écart. La soirée de tous les dangers dans le Wisconsin devient une petite oasis de repos et de tranquillité, durant laquelle Mike Budenholzer aura eu le luxe de faire tourner son effectif dès l’entrée du quatrième quart-temps. Les statistiques collectives des locaux sont impressionnantes : 25/49 à 3-points, record NBA égalé en Playoffs !

Ce que l’on retiendra de cette turbo branlée ? L’abandon ultra rapide du match côté Miami. Le mouvement offensif ? Il n’y en a pas eu du match. Après seulement quelques minutes dans le troisième quart, les esprits Floridiens avaient déjà fait une croix sur la rencontre. Alors oui, l’essentiel est acquis car Miami va retourner à la maison avec l’avantage du terrain. Mais ce soir, la prestation s’approche très fortement de la faute professionnelle. Encore plus quand on ajoute l’absence de Giannis Antetokounmpo à l’équation.

Le score final ? 138-122, et cela ne reflète pas l’écart de niveau entre les deux formations… Milwaukee ayant lâché le morceau à la fin pour reposer ses cadres. La troupe de Jimmy Butler doit saisir très vite que rien n’est acquis dans cette série, et que Milwaukee pourrait compter sur le Greek Freak du côté des Everglades pour le Game 3. À Miami de prouver que cette défaite n’est qu’une sale erreur de parcours, mais les Bucks restent les Bucks, impitoyables et redoutables de propreté dans leur jeu.

Source : ESPN