Ce dimanche 14 avril, pour la toute dernière journée de la saison régulière, on va vivre une soirée qui s’annonce tout simplement mythique : 15 matchs, 30 équipes sur le pont, et surtout d’énormes enjeux à différents endroits du classement. C’est notamment le cas dans la Conférence Est, où tout reste à définir entre les places 5 et 8. Qui du Magic, des Pacers, des Sixers ou du Heat se qualifiera directement en Playoffs ?

La classement au 13 avril

5) Orlando Magic : 46 victoires – 35 défaites (bilan de division : 9-7, de conférence : 31-20)

46 victoires – 35 défaites (bilan de division : 9-7, de conférence : 31-20) 6) Indiana Pacers : 46 victoires – 35 défaites (bilan de division : 11-6, de conférence : 31-20)

46 victoires – 35 défaites (bilan de division : 11-6, de conférence : 31-20) 7) Philadelphia 76ers : 46 victoires – 35 défaites (bilan de division : 7-8, de conférence : 30-21)

46 victoires – 35 défaites (bilan de division : 7-8, de conférence : 30-21) 8) Miami Heat : 45 victoires – 36 défaites (bilan de division : 13-3, de conférence : 31-20)

Confrontations directes cette saison

Magic vs Pacers : 2-1

Magic vs Sixers : 0-3

Magic vs Heat : 1-3

Pacers vs Sixers : 2-1

Pacers vs Heat : 2-1

Sixers vs Heat : 2-2

Les matchs du 14 avril

19h : Pacers – Hawks

– Hawks 19h : Heat – Raptors

– Raptors 19h : Magic – Bucks

– Bucks 19h : Sixers – Nets

Les différents scénarios

Scénario 1 : Victoire Magic + Victoire Pacers + Victoire Sixers + Victoire Heat

5) Magic

6) Pacers

7) Sixers

8) Heat

Scénario 2 : Défaite Magic + Défaite Pacers + Défaite Sixers + Défaite Heat

5) Magic

6) Pacers

7) Sixers

8) Heat

Scénario 3 : Victoire Magic + Défaite Pacers + Défaite Sixers + Défaite Heat

5) Magic

6) Pacers

7) Sixers

8) Heat

Scénario 4 : Victoire Magic + Victoire Pacers + Défaite Sixers + Défaite Heat

5) Magic

6) Pacers

7) Sixers

8) Heat

Scénario 5 : Victoire Magic + Victoire Pacers + Victoire Sixers + Défaite Heat

5) Magic

6) Pacers

7) Sixers

8) Heat

Scénario 6 : Défaite Magic + Victoire Pacers + Victoire Sixers + Victoire Heat

5) Pacers

6) Sixers

7) Heat

8) Magic

Scénario 7 : Défaite Magic + Défaite Pacers + Victoire Sixers + Victoire Heat

5) Sixers

6) Heat

7) Magic

8) Pacers

Scénario 8 : Défaite Magic + Défaite Pacers + Défaite Sixers + Victoire Heat

5) Heat

6) Sixers

7) Pacers

8) Magic

Scénario 9 : Victoire Magic + Défaite Pacers + Victoire Sixers + Défaite Heat

5) Sixers

6) Magic

7) Pacers

8) Heat

Scénario 10 : Défaite Magic + Victoire Pacers + Victoire Sixers + Défaite Heat

5) Pacers

6) Sixers

7) Magic

8) Heat

Scénario 11 : Défaite Magic + Victoire Pacers + Défaite Sixers + Victoire Heat

5) Pacers

6) Heat

7) Sixers

8) Magic

Scénario 12 : Victoire Magic + Défaite Pacers + Défaite Sixers + Victoire Heat

5) Magic

6) Pacers

7) Heat

8) Sixers

Scénario 13 : Défaite Magic + Défaite Pacers + Victoire Sixers + Défaite Heat

5) Sixers

6) Magic

7) Pacers

8) Heat

Scénario 14 : Défaite Magic + Victoire Pacers + Défaite Sixers + Défaite Heat

5) Pacers

6) Sixers

7) Magic

8) Heat

Scénario 15 : Victoire Magic + Défaite Pacers + Victoire Sixers + Victoire Heat

5) Sixers

6) Magic

7) Pacers

8) Heat

Scénario 16 : Victoire Magic + Victoire Pacers + Défaite Sixers + Victoire Heat

5) Magic

6) Pacers

7) Heat

8) Sixers

Rappel des règles pour le tie-breaker

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

