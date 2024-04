Ce dimanche 14 avril, pour la toute dernière journée de la saison régulière, on va vivre une soirée qui s’annonce tout simplement mythique : 15 matchs, 30 équipes sur le pont, et surtout d’énormes enjeux à différents endroits du classement. C’est notamment le cas dans la lutte pour le Top 6 de l’Ouest, où les Pelicans et les Suns sont à la lutte pour décrocher directement leur place en Playoffs (et ainsi éviter le play-in tournament).

La classement au 13 avril

6) New Orleans Pelicans : 49 victoires – 32 défaites

49 victoires – 32 défaites 7) Phoenix Suns : 48 victoires – 33 défaites

"Go Lakers."

Devin Booker cracks smile as Suns need to win at Minnesota Sunday and have the Lakers win in New Orleans to capture the 6th seed in West and avoid play-in. #Suns #Pelicans #Lakers pic.twitter.com/GNT0rjBUMN

— Duane Rankin (@DuaneRankin) April 13, 2024

Confrontations directes cette saison

Pelicans vs Suns : 1-2

Les matchs du 14 avril

21h30 : Pelicans – Lakers

– Lakers 21h30 : Wolves – Suns

Les différents scénarios

Scénario 1 : Victoire des Pelicans + Victoire des Suns

6) Pelicans

7) Suns

Scénario 2 : Victoire des Pelicans + Défaite des Suns

6) Pelicans

7) Suns

Scénario 3 : Défaite des Pelicans + Victoire des Suns

6) Suns

7) Pelicans

Scénario 4 : Défaite des Pelicans + Défaite des Suns

6) Pelicans

7) Suns

Rappel des règles pour le tie-breaker

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021