Playoffs NBA : les Cavaliers affronteront le Magic au premier tour !

Les Cavaliers pouvaient finir deuxième de conférence, mais JB Bickerstaff est passé par là. Son équipe s’est complètement liquéfiée en fin de match face aux redoutables Hornets, et les voilà désormais à la quatrième place à l’Est. Ils affronteront le Magic, qui s’est fait peur jusqu’à la dernière journée mais qui n’a pas tremblé face aux Bucks pour également composter son billet.

Pourtant, l’une des habituelles dingueries de fin de saison a bien eu lieu à Cleveland, puisque Max Strus a tout tenté, au point de réaliser son premier triple-double en carrière avec 14 points, 10 rebonds et 11 passes. Toute l’équipe semblait maîtriser le match face à des Hornets déjà en vacances, des Hornets qui ont reposé tous leurs starters ou presque pour cet ultime match de la saison. Seulement voilà, JB Bickerstaff a totalement débranché son cerveau en fin de match, et on ne sait pas vraiment s’il faisait un pendu ou un morpion sur sa plaquette de coach. A ce niveau là, c’est du grand art.

Le coach a ouvert son banc dans le dernier quart-temps, jusque là rien d’anormal, et puisque les Cavs menaient 96 à 88 on s’est dit qu’il voulait faire plaisir à tout le monde. Mais au fur et à mesure que les Frelons remontent, aucun changement n’est opéré, et Charlotte repasse tranquillement devant, sans qu’aucune révolte n’ait lieu. Au final, Cleveland se prend un vilain 32-14 dans le dernier quart, devant son public, pour finir 4è de conférence, et possiblement éviter le Heat ou les Sixers avec la deuxième place. De là à dire qu’ils ont fait exprès de se saborder il n’y a qu’un pas, mais certains le franchiront allègrement ce soir, puisque c’est finalement le jeune Magic qui va se présenter face à eux.

🚨 OFFICIEL 🚨

CAVS – MAGIC AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2024 !! pic.twitter.com/83WJrxscCm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2024

Le Magic qui s’est fait peur jusqu’à l’ultime match de saison régulière, mais qui a plus que fait le taf à domicile face aux Bucks privés de Giannis Antetokounmpo, a également validé sa première qualification pour les Playoffs depuis la saison 2019-20. S’il ne faut pas prendre cette équipe à la légère, ils sont très inexpérimentés et seront peut-être plus facilement prenables que des Sixers, dont les blessures ont miné le bilan global, et le Heat, toujours redoutable lorsque les Playoffs pointent le bout de leur nez.

Quoi qu’il en soit, les coéquipiers de Paolo Banchero et Franz Wagner, auteurs respectivement de 26 et 25 points, ont été très solides pour valider leur qualif dans un Kia Center en fusion et donneront du fil à retordre aux Cavaliers, qui semblent tout de même favoris, à la fois à l’expérience et sur le papier. Si calcul il y a eu de la part de JB Bickerstaff et des Cavs, attention à ce qu’il soit judicieux, car en cas de victoire, il faudra se farcir les Celtics qui ont dominé la ligue du début à la fin. Et surtout, il faudra d’abord passer sur le corps du Magic.

Les Cavaliers de Cleveland contre le Magic d’Orlando, c’est donc l’affiche entre le quatrième et le cinquième de la conférence Est au programme, une belle opposition de styles à venir. Mais à la fin, il n’en restera qu’un, alors, qui va en sortir ?