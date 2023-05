Pour rester en vie sur le parquet des Sixers cette nuit, les Celtics avaient plus que jamais besoin de leurs leaders. Et parmi eux il y en a un qui a vraiment step-up lors de ce Game 6 à élimination : Marcus Smart. Le meneur de Boston a sorti une perf XXL, assumant ainsi parfaitement ses propos de ces derniers jours.

“Si vous n’êtes pas prêt à vous casser quelque chose, à vous blesser en vous battant, alors vous n’avez rien à faire sur le terrain.”

Voilà ce que Marcus Smart avait déclaré en amont de la sixième manche à Philadelphie cette nuit. On peut dire qu’il a joint le geste à la parole.

En plus de tout donner comme il a l’habitude de le faire à chaque fois qu’il pose un orteil sur un parquet NBA, Smart a également joué l’un de ses meilleurs matchs de la saison, et sans doute de sa carrière au vu de l’énorme enjeu de ce Game 6 face aux Sixers. Les Celtics n’avaient pas d’autre choix que de l’emporter, tout ça en terre hostile après une performance collective indigne dans le cinquième match à Boston. C’est dans ce contexte de pression extrême que Marcus a montré son meilleur visage.

Marcus Smart in Game 6: 22 Points

7 Rebounds

7 Assists

2 Steals

8-15 FG

+18 Led the Celtics in scoring. pic.twitter.com/lnIV5lksOm — CelticsMuse (@CelticsMuse) May 12, 2023

Certaines lignes de stats sont parfois trompeuses, mais pas celle-là. Car Marcus Smart était en effet partout.

Meilleur scoreur (8/15 au tir, 3/8 à 3-points) et passeur d’une équipe qui possède Jayson Tatum et Jaylen Brown dans son effectif, Smart a lâché une partition aussi complète que solide, terminant avec un +/- de +18 qui montre l’impact positif qu’il a eu sur son équipe et donc sur le match. Pendant que Tatum galérait comme pas possible au scoring, c’est notamment Smart qui a répondu présent, et ce dès les premières minutes de la rencontre histoire de donner le ton en faveur des Celtics. Malgré quelques turnovers évitables, Marcus a aussi assuré dans le playmaking, tout en apportant sa défense habituelle qui a aidé Boston à limiter Philadelphie à seulement 86 points au total.

“C’est un vétéran, un borderline All-Star dans cette ligue. Cela fait des années qu’il guide cette équipe, il l’a menée en Finales l’an passé. Donc il est prêt pour ce genre de situations. Il a mis de gros shoots ce soir. Il est le meneur dont on a besoin.” – Malcolm Brogdon, après le match

Bref, du grand Marcus Smart.

Si les Celtics sont encore en vie et ont la possibilité de jouer un Game 7 pour arracher leur ticket pour les Finales de Conférence ce dimanche, c’est notamment grâce au Défenseur de l’Année 2022. Et quelque chose nous dit qu’il répondra encore une fois présent dans le match ultime.