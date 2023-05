Dos au mur et au bord de l’élimination, les Celtics ont réussi à arracher une victoire capitale à Philadelphie (95-86). La série repart à Boston pour un Game 7 !

Condamnés à la victoire pour éviter les vacances, les Celtics entrent bien dans leur match. La défense est en place, l’entrée de Robert Williams dans le cinq fait du bien pour verrouiller la raquette et offrir un peu de verticalité en attaque. Marcus Smart donne le ton avec un steal et deux bombes rapides du parking, Boston fait plaisir. Côté Philly, c’est un peu la soupe à la grimace avec Harden et Embiid qui sont dans le dur au shoot, laissant Tyrese Maxey jouer au leader pour les Sixers. Les Celtics ferment bien derrière et ils sont chauds depuis le parking, à l’image d’un Malcolm Brogdon explosif en sortie de banc, l’écart grimpe rapidement.

La bonne nouvelle pour Philly, c’est que Jayson Tatum traverse une sale soirée au scoring (0/10 à la pause !) mais les Sixers savent aussi qu’ils ne pourront jamais gagner si Embiid et Harden ne font pas mieux en attaque. Largement dominé sur cette première mi-temps, Philadelphie sort (un peu) la tête de l’eau avant le break. La défense est enfin efficace, James Harden électrifie le Wells Fargo Center avec un gros tomar et la paire Maxey – Embiid s’occupe de scorer. Un petit 13-4 permet aux Sixers de revenir à une distance acceptable à la pause : 50-43 Boston.

Le retour des vestiaires confirme l’impression de la fin de la première mi-temps : Boston commence sérieusement à balbutier son basket. La balle ne bouge pas en attaque, c’est trop prévisible et trop simple à contrer pour Philly. Sans oublier que Jayson Tatum continue sa soirée cata au tir. Philly s’empare définitivement du momentum. Embiid sort enfin de sa boîte en attaque, Maxey et Harden en soutien, George Niang offre des bonnes minutes en sortie de banc à longue distance et dans l’implication défensive. Alors que Boston avait compté 16 longueurs d’avance en première mi-temps, c’est bien Philly qui reprend le lead avant le début du money time. (73-71)

12 minutes pour décider de l’issue de ce match. 12 minutes pour sauver la saison pour les Celtics. 12 minutes pour chercher une qualification pour Philly. Les Celtics veulent y croire, l’excellent Marcus Smart (22 points, 7 rebonds, 7 passes) sonne la charge. Joel Embiid et Tyrese Maxey sont là pour lui répondre. Le momentum semble être en faveur des Sixers mais il n’y a que deux points d’écart, rien n’est fait.

On arrive alors au moment fort de notre match : le réveil de Jayson Tatum. À côté de ses pompes pendant les 3/4 du match, le Jay Brother va illuminer cette fin de rencontre. Un premier tir à 3-points sur la tête de Joel Embiid, un second 40 secondes plus tard sur Tyrese Maxey. Boston reprend les commandes ! C’est au tour de Philadelphie de douter et l’attaque des Sixers se grippe totalement face à la défense des Celtics. Avec Smart en soutien, Jayson Tatum va enfoncer le clou avec deux nouveaux tirs primés pour éteindre le Wells Fargo Center une bonne fois pour toute. Game Over. On aura le droit à un Game 7 !