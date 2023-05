Victorieux cette nuit à Philadelphie, les Celtics ont pu compter sur Jayson Tatum pour faire la différence dans le money time. Vu le début de match du Jay Brother, c’était pourtant loin d’être gagné…

La NBA est vraiment un univers imprévisible. Jayson Tatum héros du match face aux Sixers ? Pendant trois quart-temps et demi, on était plus proche d’écrire qu’il était la cause de la défaite des Celtics. Brique après brique, le Jay Brother a construit une nouvelle tribune au Wells Fargo Center. 0/10 à la mi-temps… Seulement 3 points inscrits à la fin du troisième quart-temps… Oh la disasterclass dans un match à élimination pour les siens.

On entendait déjà la fureur des fans verts se déchainer sur leur leader. Où est donc la star qui emmenait Boston en Finale NBA l’an passé ? La même qui avait obtenu la veille une place dans la All-NBA First Team. Il n’est jamais trop tard pour voir débarquer un héros et, tel Zorro, Tatum va faire une entrée fracassante dans le dernier acte.

Après un premier tir à 3-points sur la tête de Joel Embiid, l’ailier va prendre confiance et enchainer les shoots du parking. Pendant que les Sixers s’empalent sur la défense des trèfles, Tatum met lui le feu à tout Philly avec ses missiles téléguidés depuis Carrefour. Il en plante quatre sur le seul money time.

Jayson Tatum went OFF in Q4 of Game 6 🔥 16 PTS

4/5 3PM Celtics force Game 7 on Sunday 👀#NBAPlayoffs presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/bvHuRTOZdh — NBA (@NBA) May 12, 2023

Il en a d’ailleurs profité pour dépasser Ray Allen au classement des tirs primés en Playoffs avec le maillot vert.

Jayson Tatum has moved to second on the Celtics All-Time Playoffs three pointers list: Paul Pierce – 219

Jayson Tatum – 207

Ray Allen – 206 pic.twitter.com/Jtd43PzGGS — NBA History (@NBAHistory) May 12, 2023

La feuille de stats de Tatum n’a rien de folle à première vue : 19 points, 9 rebonds, 6 passes, 2 contres, 2 interceptions, 5/21 au tir et 4/11 à longue distance. Sauf que 16 de ses 19 points seront inscrits dans le dernier quart-temps et c’est là que ça fait la dif’. C’est bien dans le money time qu’on attend les grands joueurs. Et alors que Joel Embiid et James Harden s’embourbaient en face, c’est bien Tatum qui a tiré son épingle du jeu pour arracher un Game 7. Un match à deux visages mais un grand sourire au coup de sifflet final.