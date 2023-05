Dos au mur après leur défaite du Game 5 à Denver, les Suns n’avaient pas d’autre choix que de l’emporter pour rester en vie dans ces Playoffs. Mais malgré l’urgence de la situation, Phoenix a proposé une performance pathétique qui n’est pas sans rappeler celle du Game 7 face à Dallas l’an passé. 100-125 pour les Nuggets, en balade au Footprint Center cette nuit.

Les statistiques du Game 6

Il y a un an, les Suns avaient pris la sauce contre Dallas en s’inclinant de 33 points lors d’un Game 7. Cette nuit, le public de Phoenix a vécu un scénario similaire, et les Cactus se retrouvent une nouvelle fois en vacances dès le stade des demi-finales de conférence.

Phoenix n’a jamais donné l’impression de pouvoir prolonger la série. Les Nuggets ont commencé la rencontre avec la ferme intention de ruiner les espoirs des Suns, résultat ces derniers n’ont pas vu le jour. Nikola Jokic, en mode playmaker pour débuter le match, a rapidement fait son chantier habituel face aux pauvres Jock Landale et Bismack Biyombo. En voyant ça depuis le banc, Deandre Ayton – forfait pour la rencontre (contusion aux côtes) – était sûrement soulagé de ne pas jouer. Aux côtés du Joker, Kentavious Caldwell-Pope a prouvé une nouvelle fois qu’il était fait pour les matchs à enjeu, plantant 17 points à 6/7 au tir… dans le premier quart-temps tout en participant à la grosse pression défensive exercée par les Nuggets. Après un 17-0 infligé à Phoenix en seulement trois minutes dans ce premier quart, on a vite compris que ce serait une longue soirée pour les Suns (44-26 après douze minutes).

Une longue soirée, notamment pour Kevin Durant et Devin Booker. Injouables lors des deux matchs de la série à Phoenix, les deux superstars ont cette fois-ci galéré. Le premier a pris du temps à rentrer dans le match, forçant ses tirs et enchaînant à la fois les échecs et les turnovers. Terrible. Quant au second, il a tenté comme d’habitude de porter les siens, mais sans trouver son rythme offensif. En fait, c’est Cam Payne – à nouveau titulaire en l’absence de Chris Paul – qui a souvent porté l’attaque des Suns (31 points). Une phrase aussi triste qu’incroyable pour Phoenix.

Kevin Durant hitting the shot in his own basket. Unbelievable 😳 pic.twitter.com/Y8kRz8jnNn — Digits Hoops (🏀,📊) (@Digits3Hoops) May 12, 2023

Vous l’avez compris, on a assisté à un naufrage collectif côté Cactus. Comme si ces derniers n’avaient plus rien dans le réservoir après les cinq premiers matchs de la série. Plus aucune énergie, des moyens limités derrière KD et Booker, une faillite des leaders… ça ne pardonne pas contre une équipe aussi solide que Denver. Très sérieux des deux côtés du terrain, les Nuggets ont déroulé leur basket proprement tout en montrant une belle agressivité en défense qui a étouffé Phoenix. La bataille des turnovers a été largement remportée par la bande du Joker en première mi-temps, et globalement tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. Aux côtés de Jokic et KCP, Jamal Murray a notamment confirmé sa bonne forme du moment (26 points) alors qu’il était initialement annoncé incertain (malade)

À partir du second quart-temps et pendant quasiment tout le reste de la soirée, le score de la rencontre a flirté avec les 30 points d’écart, et des sifflets sont descendus des tribunes du Footprint Center. Clairement, les fans des Suns attendaient tout autre chose de leur équipe, surtout après l’humiliation des Playoffs 2022. Au lieu de ça, ils ont vécu le même cauchemar.

Allez, à l’année prochaine.