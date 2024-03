Le mois de mars est là, avec sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Suns, Mavs, Nuggets

Dans le plus gros choc de la nuit, les Suns sont finalement venus à bout de Cavs conquérants à domicile. Deux infos majeures suite à ce match. 1) Tout devient plus compliqué lorsque le trio Kevin Durant (37/8/6) / Devin Booker (27/6/7 pour son retour) / Bradley Beal (25/5/4/3) est aussi à l’aise, sans oublier un duo Nurkic – Allen au diapason pour servir les plats. 2) Belle opération au classement pour les Suns, qui mettent une belle option sur la sixième place, synonyme d’échappatoire à un play-in tournament qui s’annonce bouillant à l’Ouest. Un play-in que les Mavs essaient également d’éviter (belle victoire hier face aux Bulls malgré la fin de la belle série de Luka Doncic), un play-in que les Nuggets n’envisagent évidemment pas une seconde, eux qui lorgnent plutôt sur la première place de l’Ouest grâce à leur nouvelle victoire hier contre Toronto, avec un Nikola Jokic en mode MVP (35/17/12/6/2/mdr).

Mauvaise opération du jour : Cavs

C’est pas la crise non plus, mais disons qu’une victoire aurait pu permettre aux Cavs de mettre encore un peu plus de pression dans les pneus des Bucks à la deuxième place de l’Est. Privés de Donovan Mitchell et Evan Mobley les Cavs ont quand même lutté comme des beaux diables, expression poussiéreuse alors que le jeu des Cleveland ne l’est pas, notamment celui d’un Darius Garland énorme en première mi-temps (25 de ses 30 points). Malheureusement en face les Suns étaient plus armés (voir plus haut), Cleveland reste troisième et c’est déjà pas mal.

Les affiches de la nuit prochaine

0h30 : Knicks – Sixers

1h : Grizzlies – Wizards

1h : Thunder – Pacers

1h30 : Spurs – Rockets

2h : Jazz – Celtics

3h : Clippers – Wolves

3h : Kings – Bucks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Pacers, Heat, Bulls ou Hawks

Bucks – Pacers ou Heat

Cavs – Sixers

Knicks – Magic

Play-in tournament : Pacers – Heat et Bulls – Hawks

Thunder – Kings, Mavericks, Lakers ou Warriors

Nuggets – Kings ou Mavericks

Wolves – Suns

Clippers – Pelicans

Play-in tournament : Kings – Mavericks et Lakers – Warriors