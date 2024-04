Fin de saison pour Bojan Bogdanovic (Knicks)

Coup dur pour les Knicks avec l’annonce de la blessure et de la fin de saison pour Bojan Bogdanovic. Coup dur “vite fait”, mais coup dur quand même.

Les Knicks sont des durs au mal, les Knicks sont des “dawgs” qui mettent quotidiennement le sang et la sueur sur le devant de la scène, et qui ont pris l’habitude de devoir gérer avec les blessures des uns et des autres, voilà ce que ça fait de se mettre le cul par terre à chaque match. Julius Randle est out pour la saison, OG Anunoby a raté une trentaine de matchs dans la saison, Mitchell Robinson cinquante, et on a donc appris que c’est cette fois-ci Bojan Bogdanovic qui était sur le flanc et pas qu’un peu, puisque le remplaçant de New York a tout bonnement… terminé sa saison.

New York Knicks forward Bojan Bogdanovic will undergo season-ending surgeries to repair foot and wrist injuries, sources tell @TheAthletic @Stadium. Bogdanovic played a key scoring role off the Knicks bench since coming over in deadline day trade from Detroit. pic.twitter.com/NUGrqjs6AQ

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 30, 2024



Bojan Bogdanovic avait vu Nicolas Batum lui tomber sur la cheville lors du Game 4 et l’international croate avait du sortir après seulement une minute de jeu, et BB devra donc être opéré de la cheville et subir, également, une intervention au poignet car, tu connais, le mois de mai est souvent la période à laquelle un vieux se fait retaper de partout après une saison de labeur. Bojan Bogdanovic cette saison, c’était 20 points par match avec les Pistons et environ 11 points par match en 18 minutes en sortie de banc des Knicks depuis son transfert en février, bref un bon petit remplaçant bien New York bien sniper bien chauve.

On sait Tom Thibodeau adepte des rotations serrées et le coach des Knicks va donc devoir resserrer encore un petit peu plus sa rotation. Les OG Anunoby, Josh Hart et compagnie doivent se tenir prêt, ça sent les matchs à 46 minutes tous les deux jours.