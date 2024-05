Menés 3-1 dans la série et au pied du mur, les Sixers “de Joel Embiid” ont arraché un succès indispensable au bout des prolongations. Portés par un Tyrese Maxey sur sa planète, Philly peut toujours y croire et arrache le Game 6. Quel match. Récit.

Le Madison Square Garden avait identifié un ennemi public numéro 1, et n’a pas traîné pour le lui faire entendre. Conspué à chaque touche de balle, Joel Embiid a payé au prix fort ses quelques actions dirty lors des quatre premiers matchs. Mais malgré une salle bouillante, le début de match est… maladroit. Et c’est peu dire. Un petit couvercle avait visiblement été déposé sur les paniers, puisque les deux équipes combinent pour un sublime 2/20 dans les cinq premières minutes.

Si les Sixers remettent la tête à l’endroit grâce Tobias Harris, les Knicks gardent leurs moufles en cette fin avril. Huit échecs consécutifs et deux pertes de balle, la tension est palpable et l’attaque complètement rouillée. Les visiteurs prennent vite une bonne avance grâce à une excellente défense et un Tyrese Maxey déjà en feu (11 points dans le premier quart).

Mais il suffit que Jalen Brunson entre dans son match pour que tout bascule. Des paniers soyeux comme la chevelure de David Beckham, une intensité défensive qui monte de vingt-six crans, et le MSG qui explose quand Miles McBride marque 5 points en 20 secondes. 18-2 Knicks en cours, la frustration pennsylvanienne monte et c’est à leur tour d’enfiler trois paires de moufles.

Pendant ce temps-là, Joel Embiid apparaît soixante mètres en dehors de ses baskets. Un début à 1/8 au tir et trois pertes de balle au milieu des double-team adverses, et une défense des Knicks qui a toutes les réponses face au MVP en titre. Au milieu des “F*** Embiid” que la foule n’arrête pas d’entonner, Brunson et McBride continuent les travaux pour permettre à New York de mener de 6 points à la mi-temps sous les yeux de la brochette Patrick Ewing – John Starks – Carmelo Anthony. Pour autant, comme en début de rencontre, c’est Philadelphie qui commence le troisième quart-temps pied au plancher. Maxey fait parler sa vitesse et ses drives pour continuer son immense chantier offensif.

À partir de ce moment-là, aucune des deux équipes ne parvient à prendre une grosse avance et le score reste serré au possible. New York joue au forceps et arrache des rebonds offensifs, puis combine mouvement de balle et adresse extérieure pour faire mal à la défense en place des Sixers. Nick Nurse accueille à bras ouvert le petit réveil d’Embiid, et un temps mort est dégainé chaque fois que l’adversaire rentre trois paniers de suite. +1 Knicks en entamant le dernier quart, pop-corn pour tout le monde.

Mais l’attaque des Sixers oscille entre deux actions type. Soit Tyrese Maxey invente des merveilles à base de bombinettes de loin, soit Joel Embiid perd un ballon d’une passe mal assurée. Et à chaque panier en transition, le Garden exulte – à commencer par la ribambelle de stars excitées comme des puces au premier rang.

Seul Tyrese Maxey permet aux visiteurs de rester dans le match, l’arrière portant une attaque orpheline d’un Embiid qui semble exténué. Mais quand OG Anunoby – auteur d’un match énorme – part au dunk en transition après une énième erreur d’inattention, le foule exulte déjà. Un midrange de McBride semble sceller le matchs, jusqu’aux….

… 25 dernières secondes SENSATIONNELLES de Tyrese Maxey. Le numéro zéro commence par un 3+1 (converti) effrayant de difficulté sur la tête de Mitchell Robinson, avant que Josh Hart n’ait la très mauvaise idée de manquer un lancer. Il reste moins de 10 secondes sur l’horloge, quand Maxey envoie un bombe atomique depuis Jupiter pour égaliser à 97-97. INCONSCIENT. Dans la foulée, Nicolas Batum cale un contre clutchissime sur la tête de Jalen Brunson pour envoyer le match en prolongations. New York était si proche.

La bagarre reprend vite, Jalen Brunson artille à trois-points et Tyrese Maxey – décidément dans sa propre galaxie – lui répond immédiatement. Personne ne parvient à respirer convenablement dans la salle. Au meilleur des moments, Joel Embiid sort de sa boite et enchaîne un and-one et un contre autoritaire sur Brunson. Héroïque malgré l’inconfort physique flagrant, le MVP donne une petite avance aux siens.

Dans les dernières secondes, NY est au pied du mur avec quatre points de retard. Brunson tente de faire parler la magie mais Nico Batum avait décidé de poser ses valises dans son short et force le tir manqué. C’est Embiid qui plonge comme un mort de faim récupérer le ballon au sol. À l’énergie, au cœur, au match sublime de Maxey (46 points à 7/12 de loin, 9 passes), les Sixers forcent le Game 6. Chapeau.

New York n’avait plus remporté une série à domicile depuis… 1999. Et l’opportunité leur est de nouveau passé sous les doigts. Il faudra terminer le travail à Philly, ou craindre un Game 7. Quelle série fantastique. Quel spectacle.