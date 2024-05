Ce lundi soir, la NBA a dévoilé les deux NBA All-Rookie Teams de la saison, qui récompense chaque année les dix meilleurs joueurs de première année. Si on savait que Victor Wembanyama – Rookie de l’Année – serait récompensé, on espérait aussi voir Bilal Coulibaly quelque part. Mais le Frenchie des Wizards n’a pas été sélectionné. Allez, voici sans plus attendre les NBA All-Rookie Teams 2023-24.

La NBA All-Rookie First Team

Victor Wembanyama (Spurs)

Chet Holmgren (Thunder)

Brandon Miller (Hornets)

Jaime Jaquez Jr. (Heat)

Brandin Podziemski (Warriors)

Rookie de l’Année à l’unanimité, Victor Wembanyama est évidemment présent. Il est accompagné de Chet Holmgren, longtemps son concurrent avant que Wemby ne mette tout le monde d’accord. On retrouve aussi Brandon Miller, qui a montré de très belles choses dans le marasme des Hornets, ainsi que Jaime Jaquez Jr., qui a rapidement prouvé qu’il était NBA Ready au Miami Heat. Brandin Podziemski, la belle surprise des Warriors, complète le Top 5 en devançant Dereck Lively II (Mavericks) ou encore Amen Thompson (Rockets).

The 2023-24 Kia NBA All-Rookie First Team:

▪️ Chet Holmgren of @okcthunder

▪️ Jaime Jaquez Jr. of @MiamiHEAT

▪️ Brandon Miller of @hornets

▪️ Brandin Podziemski of @warriors

▪️ Victor Wembanyama of @spurs pic.twitter.com/nLhiUqFGfz

— NBA Communications (@NBAPR) May 20, 2024

The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA All-Rookie Team: pic.twitter.com/XNBPruS5FO

— NBA Communications (@NBAPR) May 20, 2024

La NBA All-Rookie Second Team

Dereck Lively II (Mavericks)

Amen Thompson (Rockets)

Keyonte George (Jazz)

Cason Wallace (Thunder)

GG Jackson II (Grizzlies)

Dereck Lively II, pivot hyper précieux pour Dallas, est le grand nom de cette NBA All-Rookie Second Team. Amen Thompson est également récompensé après une saison encourageante aux Rockets, où il s’est ajouté au noyau de jeunots très prometteurs de Houston. Keyonte George s’est lui bien illustré dans le projet reconstruction d’Utah, pas toujours avec régularité mais toujours avec talent. Cason Wallace – en mode 3&D – s’est montré solide au Thunder dans l’ombre de Chet Holmgren, à tel point qu’il pourrait pousser le meneur Josh Giddey vers la sortie. Et enfin, GG Jackson II a profité de l’hécatombe chez les Grizzlies pour montrer qu’il avait beaucoup de basket dans les mains.

The 2023-24 Kia NBA All-Rookie Second Team:

▪️ Keyonte George of @utahjazz

▪️ GG Jackson II of @memgrizz

▪️ Dereck Lively II of @dallasmavs

▪️ Amen Thompson of @HoustonRockets

▪️ Cason Wallace of @okcthunder pic.twitter.com/1QaumdqzYo

— NBA Communications (@NBAPR) May 20, 2024

Pas de Bilal Coulibaly donc, le Français ne recevant que 14 votes pour la NBA All-Rookie Second Team. Mais cela n’enlève rien à la campagne solide du Français pour ses débuts en NBA. Également parmi les absents : Scoot Henderson (3e pick de la Draft NBA 2023), Ausar Thompson (Pistons), Trayce Jackson-Davis (Warriors) ou encore Cam Whtimore (Rockets) et Toumani Camara (Blazers).

__________

Source texte : NBA