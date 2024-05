Ce soir, à 20 heures, seront annoncées les deux All-Rookies Teams, deux équipes composées des meilleurs rookies de la saison régulière. Passage obligé pour les premières années qui ont performé, on est sûrs d’y voir un Français cette année, une première depuis 2002. Et peut-être même deux ?

The 2023-24 NBA Sportsmanship Award will be announced this Thursday, May 16.

The 2023-24 All-Rookie, All-Defensive and All-NBA teams will be announced next week.

Schedule ⬇️ pic.twitter.com/Vpv6u1ge2x

— NBA Communications (@NBAPR) May 13, 2024

Bon alors pour le premier, il n’y a pas trop de doutes. Victor Wembanyama est assuré de faire partie de la All-Rookie First Team… comme tous les Rookies de l’année. Chet Holmgren, Brandon Miller, Jaime Jaquez Jr. et Brandin Podziemski semblent idéalement placés pour l’accompagner dans cette meilleure équipe des rookies, même si on n’est pas à l’abri d’une surprise parmi ces noms. Chet Holmgren et Brandon Miller, nommés au podium du Rookie de l’année semblent tout de même assurés d’être dans ce meilleur cinq des débutants. Pour rappel, Jaquez Jr., Podziemski et Dereck Lively II avaient eux aussi reçu des votes pour le podium du Rookie de l’année.

Le détail des votes concernant le trophée de Rookie de l’année : pic.twitter.com/ZjUFIaMC5E

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2024

Bilal Coulibaly pourrait s’inviter dans la All-Rookie Second Team, mais la concurrence est rude. Très rude. Il y a du Scoot Henderson, GG Jackson II, Cam Whitmore, Marcus Sasser, Dereck Lively II, Trayce Jackson-Davis, Toumani Camara, Anthony Black, Cason Wallace et autres frères Thompson qui n’ont pas chômé pendant leur saison rookie.

Le Français des Wizards n’a disputé que 63 matchs cette saison mais la règle des 65 matchs ne s’applique pas pour la récompense des All-Rookie Teams. Coulibaly est tout de même neuvième parmi tous les Rookies en minutes disputées. Il a posté une première année sérieuse avec 8,4 points, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,8 contre et 0,9 interception à 43,5% de réussite aux tirs dont 34,5% de loin. Pas mal.

Ce seront donc les All-Rookies Teams qui vont ouvrir la semaine des récompenses collectives en NBA cette saison. Pour ce soir, on espère surtout voir une petite reconnaissance à notre Bilal qui le mérite. 20h devant la téloche pour en avoir le cœur net.