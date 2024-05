Sélectionné avec le premier choix de la Draft NBA 2015, Karl-Anthony Towns est l’homme de ces dix dernières années pour les Minnesota Timberwolves. Et après plusieurs saisons de galères, le KAT triomphe enfin quand la franchise accède à ses premières Finales de Conférence depuis 20 ans.

La conférence de presse d’après-match entre Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards est aussi drôle que révélatrice. 20 ans après, les Loups rugissent, peu importe tout ce qu’il s’est passé avant.

Karl-Anthony Towns : “9 ans que je suis ici, j’ai tout vu -“

Anthony Edwards : “- Rien a f*** de ces 9 ans”

KAT : “Oui (rires) rien à f***”

Ant : “C’est cette année {qui compte, ndlr}”

KAT: “…being here 9 years I’ve seen everything and seen it all”

Ant: “Man, fuck them 9 years”

KAT: “Man, fuck ’em’ right” pic.twitter.com/zcnWOKhPqI

— CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) May 20, 2024

Karl-Anthony Towns est le membre le plus ancien de l’équipe. Avec Minny, il a connu des hauts et des bas, mais surtout des bas. Entre 2015 et 2023, la franchise des Wolves – dysfonctionnelle au possible – manque les Playoffs 5 fois et ne gagne pas une seule série. Towns est souvent sous le feu des critiques, la faute à un niveau de jeu qui baisse systématiquement au moins bon moment. Entre les blessures, la période COVID ou les échecs à répétition, la réputation du KAT n’était pas des plus reluisantes dans le Minnesota.

Mais dans un Game 7 inoubliable face aux Denver Nuggets – champions en titre – c’est bien lui qui a sorti le grand jeu au meilleur moment, comme un symbole. En plus de sa ligne statistique avec 23 points (8/14 au tir), 12 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et un contre, l’ailier-fort a posé un putback importantissime à une quarantaine de secondes de la fin du match. Chris Finch puis Anthony Edwards ont multiplié les compliments pour celui qui est peut-être le joueur le plus important de la soirée.

KAT FLIES IN THE PUTBACK!

Wolves looking to advance to the Western Conference Finals on TNT pic.twitter.com/mL3T7megkH

— NBA (@NBA) May 20, 2024

Anthony Edwards:

“Thank KAT, y’all. They ain’t have no answer for Karl. Karl the baddest big on the planet.” ✊

(via @Timberwolves)

pic.twitter.com/whiZ9SdCQY

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 20, 2024

Cette rencontre était la 600è de Karl-Anthony Towns avec l’uniforme des Wolves (saison régulière + Playoffs). L’intérieur est passé par tous les rôles et tous les statuts dans la franchise, jusqu’à devenir un parfait lieutenant d’Anthony Edwards après l’arrivée de Rudy Gobert. Son shoot, ses rebonds, ses passes et sa défense ont été plus que précieux tout au long de la saison, et particulièrement dans ce Game 7.

Nikola Jokic, sur une autre planète dans certains matchs précédents, s’est heurté à une défense aussi bonne que surprenante de la part du Dominicain, qui a globalement su limiter les erreurs et les fautes sur l’ensemble de la série, et même depuis le début des Playoffs. Une belle rédemption pour le Chat, qui a en plus pensé à l’anniversaire de Kevin Garnett en conférence de presse. La classe !

Maintenant, direction les premières Finales de Conférence de sa carrière.

Karl-Anthony Towns is headed to his 1st Conference Finals. 🔥

(h/t @ThrowbackHoops) pic.twitter.com/AUdIgZyYbV

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 20, 2024