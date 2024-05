Tellement mérité. Pour le talent évidemment, celui d’Anthony Edwards principalement, mais pour l’abnégation, les efforts et le travail, surtout. Cette nuit les champions en titre de Denver ont mené très largement. Puis ils ont été tenu à 37 points marqués en deuxième mi-temps. 37 points. Rendez-vous compte.

Nikola Jokic et ce diable de Jamal Murray étaient pourtant dans un grand soir, c’est en tout cas ce qu’on se disait à la mi-temps. Puis les changements défensifs des Wolves ont mis les Nuggets dans l’embarras, puis Anthony Edwards a littéralement éteint Jamal Murray. 24 pions en première mi-temps pour JM, 9 en deuxième, Ant a dominé le soit-disant spécialiste des Playoffs, et Minnesota a grappillé, grappillé, jusqu’à revenir puis s’échapper. Mike Conley ? Un foutu parfait capitaine, que tout à chacun rêverait littéralement d’avoir dans son équipe, du haut de ses 36 ans. Rudy Gobert a également été héroïque des deux côtés du terrain, et quand il a fait ceci… on a compris :

You gotta see it to believe Rudy Gobert did this https://t.co/UCETzNzSOs pic.twitter.com/hiwYRCxdgX

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) May 20, 2024



Ce qu’il faudra retenir de cette série ? C’est que l’une des puissances offensives les plus réglées de ces dernières années, drivée par un triple MVP, a été… déréglée totalement par une défense dont on parlera pour le coup, sûrement, des années durant. Une présence suffocante à nous faire hésiter à ouvrir notre frigo, et malgré trois défaites dans cette série au meilleur de la réaction du champion, au final c’est bien la noble défense qui est récompensée ici, le petit poulet Anthony Edwards étant plutôt la cerise sur le gâteau.

87-82 ce soir. 82 points autorisés en 2024 en NBA, y’a pas de mystère, l’attaque gagne des matchs et la défense gagne des titres. Le champion est KO, les Wolves joueront les Finales de Conf face à Dallas, et on vient de parler de titre dans un récap de match concernant les Wolves. La NBA est peut-être bien à l’aube d’un nouveau jour.