Officiel, les Denver Nuggets sont en vacances

Battus devant leur public par les Wolves, les Denver Nuggets sont désormais en vacances. Le champion en titre rêvait du back-to-back, mais c’est finalement depuis Cancun ou Sombor qu’il suivra la fin des Playoffs. Ou pas.

Annoncés parmi les favoris à leur propre succession, les Nuggets auront finalement trouvé meilleurs qu’eux, et sans avoir à atteindre les Finales NBA pour cela. Opposés à des Wolves affamés de succès et monstrueux cette nuit en défense, les chercheurs d’or seront passés par tous les états. La consternation d’abord après avoir paumé les 2 matchs à domicile, puis la révolte avec 3 victoires de rang pour s’offrir deux balles de match, et finalement la déception de ne pas avoir réussi à conclure, ni à Minnesota, ni sur leur terre bien aimée du Colorado.

Il faut dire que Denver, malgré son cinq de départ toujours aussi flamboyant, malgré son expérience et son vécu, ne ressemblait pas trop à la version qui nous avait tant emballé l’an passé. La faute d’abord aux problèmes physiques de Jamal Murray, bien loin de son niveau de 2023, lorsqu’il fracassait les défenses les unes après les autres. La faute aussi à un effectif qui a terriblement perdu en profondeur, étant de plus en plus dépendant des exploits de ses cadres, Nikola Jokic en premier.

Cette défaite au second tour est un coup d’arrêt mais pas une fin en soi car Denver sera de retour l’an prochain avec toujours autant d’ambition. Avant cela, Calvin Booth (le GM) va devoir réfléchir à comment renforcer son groupe durant l’intersaison. Peut-être essayer de trouver quelques vétérans pour solidifier son banc, tout en gardant les acquis du groupe actuel. Il faudra peut-être surveiller le dossier Kentavious Caldwell Pope, qui peut tester le marché via sa player option, mais à part ça tous les cadres sont sous contrat pour plusieurs saisons.

Pour l’heure il est simplement temps de souffler un bon coup puisque, pour la première fois depuis deux semaines, aucun joueur des Wolves ne sera là pour les en empêcher. Bonnes vacances messieurs, vous pouvez enfin respirer.