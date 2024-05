Ils l’ont fait ! Victorieux à la Ball Arena, les Minnesota Timberwolves sont de retour en Finales de Conférence Ouest, quasiment 20 ans jour pour jour après la dernière. Les Wolves joueront leur place en Finales NBA face aux Mavs de Luka Doncic.

Kevin Garnett peut avoir le sourire, son ancienne franchise a réalisé le gros coup en sortant Nikola Jokic et le champion en titre Denver dès le second tour des Playoffs. Un exploit que peu de monde avait prédit mais qui n’a rien d’illogique tant les Loups ont montré un visage séduisant depuis le début de leur campagne.

Anthony Edwards a confirmé son statut d’alpha louveteau match après match, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns ont su gérer la raquette avec l’aide du toujours précieux Naz Reid. Mike Conley apporte sa gestion, son adresse et son calme alors que Jaden McDaniels est le cadenas qui fait flipper chaque extérieur qui croise sa route. On peut d’ailleurs déjà s’attendre à ce que Chris Finch l’envoie en mission sur Luka Doncic à plein temps.

Luka Doncic est évidemment l’homme fort du côté de Dallas, avec Kyrie Irving en fidèle bras droit. P.J. Washington a été un couteau-suisse indispensable dans la série face au Thunder et il faudra qu’il se montre aussi important alors qu’il va devoir s’occuper de KAT. Gafford et Lively vont aussi devoir jouer des coudes face à Rudy Gobert mais Jason Kidd pourra peut-être récupérer Maxi Kleber en cours de série si l’Allemand reçoit le feu vert des toubibs d’ici-là.

Cette saison, les oppositions entre les deux équipes ont tourné à l’avantage des hommes de Chris Finch avec trois succès pour une seule défaite.

Si Dallas n’a connu qu’un break de 2 ans depuis ses dernières Finales de Conférence, pour Minnesota c’est un peu plus long, puisque les Wolves disputent seulement les secondes Finales de Conférence de leur histoire (après 2004 donc) et les portes des Finales leur ont toujours été fermées. À noter que les deux équipes ne se sont affrontées qu’à une reprise dans leur histoire en Playoffs. C’était en 2002 et les Mavs du trio Nowitzki-Nash-Finley avaient sweepé les Wolves de Kevin Garnett au premier tour.

Wolves – Mavericks, une Finale de Conférence inédite et donc originale, mais en rien illogique. Ça va envoyer de tous les côtés, ça change, bref, vive les Playoffs, et vive la NBA.