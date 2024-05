Game 3 des Finales de Conférence à l’Ouest, ce soir à 2h. En cas de victoire des Wolves à Dallas ? La série sera relancée. Si les Mavericks s’imposent chez eux ? La série sera terminée, à 98%. Simple, basique… maverique ?

Game 1 : Wolves – Mavs , 105-108

, 105-108 Game 2 : Wolves – Mavs, 108-109

Si les Wolves ont été un rouleau compresseur face aux Suns au premier tour (4-0) avant de sortir une série incroyable contre les tenants du titre de Denver (4-3), si Anthony Edwards s’est déclaré au monde en tant que favori au titre de prochain crack américain de la Grande Ligue… tout est devenu plus dur depuis quelques jours. Les Mavericks ont débarqué dans leur vie, avec un duo d’arrières intenables (Luka Doncic et Kyrie Irving) et un problème à résoudre… qui leur semble pour l’instant insoluble. Solides au premier match et très clutchs au deuxième, profitant de chaque faiblesse de Minnesota pour l’exploiter, la formation coachée par Jason Kidd est sur un sans-faute et mène 2-0.

Si Luka et Kyrie font leur série et sont donc excellents, si les role players (Lively, Washington, Gafford, Jones…) font un gros boulot depuis deux matchs, côté Wolves ça tire un peu la tronche. Anthony Edwards est dans le dur, Karl-Anthony Towns est dans le mur, et malgré un McDaniels (Game 1) et un Naz Reid qui tentent de sonner la révolte tout devient dur quand vos deux leaders offensifs ont la gastro. La clé de ce Game 3 étant toute trouvée : puisqu’il apparait impossible de limiter le duo Irving / Doncic à moins de 50 points en cumulé, partons du principe qu’il faut que ANT et KAT en scorent au moins autant. On attendra aussi du coaching staff de Minny que Rudy Gobert soit un peu moins exposed en défense, la Gobe mérite mieux que ce traitement, et peut-être alors que ces Loups remettront un peu d’intérêt sur la fin de cette série, et c’est tout le mal qu’on leur souhaite après les Playoffs qu’ils nous ont sorti jusque-là.

Rendez-vous 2h pour ce Game 3, aux allures de presque Game 7 pour les Wolves. Sous pression les Loups, on attend la réaction !