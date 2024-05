Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 26 mai, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec un gros match de Playoffs au programme. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h : Mavericks (1,76) – Wolves (2,05)

POUR VOTRE PREMIER PARI, JUSQU’À 100€ DE PARIS GRATUITS À RECEVOIR !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez jusqu’à 100€ (bonus maximum, avec 5€, 10€ ou 20€ ça marche aussi) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 205€ sur votre compte, soit un gain de 105€, si ça se passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits jusqu’à 100€ qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Les Wolves s’imposent à Dallas dans le Game 3 (2,05) : menés 2-0 après deux défaites rageantes à la maison (108-105, 109-108), les Wolves n’ont plus le choix. Ils doivent absolument l’emporter ce soir pour continuer à croire aux Finales NBA. Et bizarrement, on a plus confiance en Minnesota quand les Loups sont dos au mur ou en terre hostile. Sur ces Playoffs NBA 2024, Anthony Edwards et ses copains ont gagné 5 matchs sur 6 à l’extérieur, et ont remporté deux matchs de suite quand ils étaient au bord de l’élimination face à Denver au tour précédent. L’énergie du désespoir sans doute ! La réaction de Minnesota, c’est pour ce soir !

Une petite folie pour finir ?

Victoire des Wolves malgré un Luka Doncic à 30 points (3,90) : vous l’avez compris, on sent bien une victoire de Minnesota. Mais ce n’est pas pour autant que Luka Doncic ne va pas faire son chantier habituel. 30 points pour le Slovène, c’est le tarif minimum en ce moment, lui qui a atteint cette barre lors des deux premiers matchs contre les Wolves et lors de trois de ses quatre dernières apparitions en Playoffs.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne