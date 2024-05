Au terme d’une finale absolument incroyable en termes de niveau basket pour des joueurs aussi jeunes, ce sont les U18 du Real Madrid qui s’adjugent le titre de l’ANGT – EuroLeague Junior. Un match qui a été jusqu’au bout d’une prolongation, avec un finish particulièrement frustrant pour l’INSEP, qui aurait pu tuer la rencontre dans le temps réglementaire.

Le basketball. Un sport où la France est plutôt performante. Un sport où nos équipes nationales et nos clubs rencontrent les meilleurs clubs européens. Un sport où, à notre grand regret, c’est souvent l’Espagne qui gagne. Cette règle qui fait bouillir nos casseroles de seum a été vérifiée une fois de plus aujourd’hui, puisque le Real Madrid a eu raison de l’INSEP (Pôle France Basketball) au bout d’une partie endiablée.

Petite stat’ : il y a eu 13 changement de leader durant le match. Les équipes se sont rendus les coups sans rien lâcher, avec une Maison Blanche portée par Hugo Gonzalez en début de partie : 13 points sur les 20 premiers de son équipe, du patron qui patronne. En face, Nolan Traoré est lui plus en difficulté : fautes à plusieurs reprises, le temps de jeu est réduit et il ne peut pas prendre ses marques normalement. C’est donc Jonas Boulefaa qui se charge de l’animation offensive, et cela lui réussit puisqu’il inscrit 23 points à 6/9 au tir.

C’est surtout de la fin de match qu’il faut parler. Après un INCROYABLE circus shot de Boulefaa, c’est Hugo Yimga-Moukouri qui prend le jeu à son compte et place l’INSEP à 3 points d’avance avec une possession à jouer. Là où beaucoup auraient demandé de faire faute pour récupérer la balle et contrôler la dernière possession, Lamine Kebe (le coach du PFBB) laisse ses jeunes défendre. Et l’engrenage se lance. Hugo Gonzalez plante le tir du parking pour emmener le Real en prolongation, puisque Nolan Traore manque de peu son tir pour la victoire.

Il se rattrape en plaçant son équipe en tête dès le début de la prolongation, mais le Real fait preuve d’énormément de sang froid. Declan Duru et Ismaila Diagne égalisent puis mettent le Real Madrid devant, rien n’est joué. On saute de notre chaise sur l’énorme tir à 3-points de Jonas Boulefaa qui donne 1 point d’avance à sa bande. On pense que c’est joué, mais le Real, mais l’Espagne. Diagne provoque la faute, et malgré son 45% de réussite sur la ligne, convertit ses deux tirs. La dernière possession est ratée par Nolan Traoré, qui ne voit pas Boulefaa complètement ouvert dans l’aile. Défaite de l’INSEP, frustrante mais que l’on souhaite particulièrement formatrice pour nos futurs talents basket.

