Si vous ne savez pas quoi faire après le Jour du Seigneur et/ou Auto-Moto ? On a bien une idée pour vous. C’est à Berlin, c’est sur un parquet, ce sont des U18 et c’est pour certains le futur du basket mondial.

L’ANGT (Adidas Next Generation Tournament) de Berlin trouvera son dénouement ce midi, 12h30 exactement, avec la finale du tournoi opposant les U18 du Real Madrid aux Français de l’INSEP, réserve nationale de talents coachée par Lamine Kebe. Le Real a mis une trempe à Milan et à Ulm, puis a battu plus difficilement Belgrade, alors que dans l’autre poule Nolan Traoré et ses coéquipiers ont tapé les Américains d’Overtime, ont mis une raclée à l’Alba Berlin et ont battu hier Barcelone à l’issue d’un match très équilibré.

Finale entre les deux meilleures équipes de la compétition donc, plutôt un pléonasme en général, et on matera ce match avec attention pour plusieurs raisons. Côté Madrid ? Le crack Hugo Gonzalez, qui a surtout un nom à venir nous faire chier pendant quinze ans, en toute amitié pour le gamin bien sûr, le prospect Egor Demin, puis le Français Kyllian Michee, meneur expatrié en Espagne, on a tous le droit à l’erreur dans la vie.

Pour la formation parisienne ? Comment ne pas mentionner, évidemment, Nolan Traoré, un nom sur touts les lèvres depuis quelques semaines. Le meneur Français a pigé du côté de Saint-Quentin sur la fin de saison et le premier tour de Playoffs face à l’ASVEL et y a joué… comme un MVP, à 17 ans, mais bien sûr. Sur ce tournoi ? 27 points et 7 passes de moyennes et surtout 45 pions hier face à Barcelone, dans une démonstration absolument phénoménale qui nous a laissé pantois quelques heures, carrément. Hugo Yimga Moukouri, Mohamed Diakité, Talis Soulhac ou Jonas Boulefaa sont les autres leaders de cette équipe, le très jeune Nathan Soliman (15 ans !) est l’OVNI de la bande, et nul doute que l’on retrouvera quelques uns de ces joueurs en bleu dans quelques années, alors qu’une partie de la population commence à s’élever pour envoyeer Nolan Traoré dès cet été dans le roster de Vincent Collet.

Faudra pas causer letton ou péruvien quand Nolan Traoré sera le troisième first pick français consécutif de la Draft NBA en 2025, mais avant cela il y a donc une formation ibérique à taper en finale, et ça, on ne va clairement pas s’en priver tant c’est rare.