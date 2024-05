Info passée un tout petit peu à travers les mailles du filet ce week-end, quelques trophées du peuple ont été décernés en NBA. L’occasion de réconforter un certain arrière des Wolves au cœur d’une série pas facile face aux Mavericks, entre autre.

Si Anthony Edwards aura quoiqu’il arrive désormais vécu une saison fantastique, rendons hommage, pour changer, à ce pauvre John Collins. Disons qu’il aura au moins gagné quelque chose cette saison : le droit d’être sur le poster de l’année.

Qui d’autre que Kyrie Irving pour gagner le trophée du handle de l’année. Un peu comme si le virage de l’année n’était pas gagné par Verstappen, un peu comme si l’Alien de l’année n’était pas Wemby.

DeMar DeRozan est le champion du tir mid-range, il est également très clutch, mais ici il remporte la palme de la passe de l’année avec ce 180 à vous briser les cervicales. Mais comment a-t-il vu Coby White ?!?

Le contre de l’année, tout le monde s’en rappelle, et notamment la planche. Et Aaron Nesmith.

Qui d’autre que Shai Gilgeous-Alexander pour gagner le trophée du style de l’année. Un peu comme si le handle de l’année n’était pas gagné par Kyrie Irving.

Coup double pour Anthony Edwards, coup double pour John Collins, et même coup du chapeau pour Anthony Edwards. Qu’est-ce qu’on dit ? On dit… chapeau !

