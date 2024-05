En marge de la victoire des Celtics cette nuit dans l’Indiana se jouaient également quelques matchs de… WNBA. En avant pour le point matinal, en quelques infos majeures !

Victoire des Lynx de Minnesota face au Liberty, 20 points et 11 rebonds pour Breanna Stewart mais en face Kayla McBride et Napheesa Collier notamment ont fait le job. Olivia Epoupa n’a pas joué.

Dans le match qui opposait le Fever d’Indiana aux championnes en titre de Las Vegas, Caitlin Clark a été maladroite mais elle a retrouvé son ancienne teammate d’Iowa Kate Martin.

The matchup everyone has been waiting for 👏

Former @IowaWBB teammates Caitlin Clark and Kate Martin check into the ball game together and receive a standing ovation

📺 NBA TV

May 26, 2024

Lors de ce match se retrouvaient les quatre meilleures scoreuses de l’histoire de la NCAAW (!) mais c’est surtout A’Ja Wilson qui a fait du sale pour les Aces :

The top four scorers in women’s college basketball history face off on Saturday night 👀

◽️1. Caitlin Clark

◽️2. Kelsey Plum

◽️3. Dyaisha Fair

◽️4. Kelsey Mitchell

There ought to be plenty of buckets in the Indiana Fever vs. Las Vegas Aces matchup 🔥 pic.twitter.com/LDw9ckXYhA

May 25, 2024

A’ja Wilson could not be stopped 💪

Wilson dominated with 29 PTS, 15 REB and shot 66.7% from the field #WelcometotheW pic.twitter.com/1Flzh8eGoC

May 26, 2024

Le Mercury de Phoenix s’est incliné devant les Dallas Wings d’une immense Arike Ogunbowale (40 points dont 19 dans le dernier quart-temps)

Arike Ogunbowale put on a scoring clinic vs the Phoenix Mercury 😈

For the second time in her career she dropped 40 points, scoring 25 of her 40 in the second half #WelcometotheW pic.twitter.com/mMmpYJfxzU

May 26, 2024

Kevin Durant était courtside pour voir jouer Kahleah Cooper et la GOAT Diana Taurasi, encore une défaite pour KD.

Easyyy Money, Kevin Durant pulled up to support the @PhoenixMercury tonight

📲 WNBA League Pass pic.twitter.com/QcpPzd7Y0c

May 26, 2024

La Française Lou Lopez-Sénéchal n’est rentrée qu’une toute petite minute pour les Wings.

Le programme de ce soir :