Dans un choc de WNBA qui sentait la poudre de l’entre deux jusqu’à l’ultime buzzer, le Fever de Caitlin Clark a cédé dans le quatrième quart-temps. Angel Reese, sur sa planète, a confirmé sa forme étincelante en impulsant un come-back de quinze points.

Les rencontres entre Caitlin Clark et Angel Reese ne sont jamais fades. Hier soir à Chicago, le Sky et le Fever se sont livré une bataille de tous les instants. Entre séquences de basket qui font saliver les fans, trashtalking et come-back de fin de match, tous les ingrédients pour une soirée parfaite étaient réunis.

W

— Angel Reese (@Reese10Angel) June 23, 2024

Sur une série de quatre succès consécutifs, Indiana débarque dans l’Illinois le couteau entre les dents. Kelsey Mitchell et Caitlin Clark envoient une paire de bombinettes chacune pour lancer les hostilités, et le Sky reste au contact en dominant le rebond et la raquette. Un tout petit point seulement sépare les deux formations à la pause.

Dans le troisième quart-temps, Caitlin Clark gère le tempo d’une main de maître et le Fever se déchaîne. Avec 13 passes décisives, la meneuse bat un record de franchise en 30 minutes et impulse un run de 26-5 pour prendre jusqu’à 15 points d’avance. L’adresse de loin est presque parfaite (17 unités à 5/9 à 3-points) et ses coéquipières impliquées, Clark se permet même un petit shrug au début du quatrième. Minimum 15 points, 10 passes et 5 tirs de loin dans le même match, c’est même une première pour une rookie en WNBA.

CAITLIN CLARK THREE WITH THE SHRUG 😮‍💨 (via @IndianaFever)

pic.twitter.com/rioMDWVp66

— Overtime (@overtime) June 23, 2024

Avec 15 points et 11 rebonds, Angel Reese fait le boulot à l’intérieur sans pouvoir empêcher le run du Fever. Mais quand NaLyssa Smith lui lâche un “too small” avec un grand sourire, c’est la goutte de trop. La rookie Took it personally et prend complètement le match à son compte. Injouable au poste, elle est sur chaque rebond et sa débauche d’énergie entraîne toutes ses coéquipières derrière elle. A cinquante secondes de la fin, c’est évidemment Angel qui donne deux points d’avance au Sky avec un panier au poste.

L’ultime shoot à 3-points d’Aliyah Boston (18 points, 7 rebonds, 6 passes) n’y changera rien, l’équipe à domicile maintient son avance jusqu’au bout. Avec 25 points et 16 rebonds, Angel Reese bat son record en carrière à 8/12 au tir et devient la première rookie avec cette ligne de stats en WNBA depuis A’ja Wilson en 2018. Le match est monstrueux, mais le leadership est peut-être aussi impressionnant. Toujours vocale et active, il ne fallait pas chercher bien loin pour trouver la boss de cette équipe.

NaLyssa Smith hits Angel Reese with the “too small” and then the next play Angel gets an and-1 on her 😂 pic.twitter.com/sRHZjs8vFa

— WNBA Rookie Watch (@WNBARookieWatch) June 23, 2024

The @chicagosky takes the 1-point lead after Angel Reese goes to work in the POST 🔥

Reese is up to a career-high 25 PTS to lead all scorers

📺 Fever-Sky on ESPN pic.twitter.com/WBaPcRLyBJ

— WNBA (@WNBA) June 23, 2024

Le Fever peut s’en vouloir tant le match semblait à portée de main, mais Caitlin Clark était à bout de souffle en fin de match. Avec 39 minutes jouées sur 40 possibles, la numéro 22 n’avait plus de jambes et n’a tenté qu’un tir dans les 7 dernières minutes de la rencontre.

Depuis le 1er juin, Angel Reese affiche des moyennes de 14,7 points et 13,1 rebonds, meilleure rebondeuse de la WNBA sur la période. Draftée en septième choix il y a quelques mois, Reese s’impose déjà comme l’un des steals de la cuvée.