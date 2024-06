La Draft NBA 2024 s’approche à grands pas. Votre franchise a besoin d’un jeune sur les lignes extérieures dans les plus brefs délais ? Voici les meilleures pépites que la cuvée peut vous proposer. Beaucoup de combo-guards alléchants avec du shoot, de la passe ou de la défense, c’est parti pour un tour d’horizon !

Reed Sheppard / combo-guard – 19 ans, 1m88

Alors qu’il n’y a pas de consensus sur le meilleur guard de cette cuvée, Reed Sheppard a quelques arguments à faire valoir pour être appelé avant les autres par Adam Silver. Avec son efficacité hallucinante de 53% au tir et 52% à 3-points en NCAA, le joueur de Kentucky excelle au shoot et n’a pas manqué de montrer des flashs à la distribution. Si on ajoute une mentalité de gros défenseur avec un QI basket au-dessus de la moyenne malgré quelques limites physiques, son plafond peut exploser avec un bon développement. Sheppard devra trouver une place avec un profil unique, mais le potentiel et le shoot du National Freshman of the year sont trop beaux pour être ignorés.

Stats en 2023-24 : 12,5 points (53% au tir, 52% de loin), 4,1 rebonds, 4,5 passes, 2,5 interceptions et 0,7 contre.

ESPN l’annonce en 3e position (Houston Rockets)

Bleacher Report l’annonce en 3e position (Houston Rockets)

The Ringer l’annonce en 3e position (Houston Rockets)

Stephon Castle / combo-guard – 19 ans, 1m98

Stephon Castle est-il le meilleur défenseur extérieur de la cuvée ? Ce qui est certain, c’est que sa polyvalence n’a d’égal que sa capacité à se coller dans le short de son vis-à-vis. Besoin d’une mission sur le meilleur joueur adverse ? C’est votre homme. Malgré un problème d’adresse au shoot, Castle est un bon passeur qui sait mettre son énergie au profit de ses coéquipiers des deux côtés du terrain. Two-way player champion NCAA il y a quelques mois, le combo-guard partageait le backcourt avec un meneur à UConn mais semble chercher à s’imposer comme poste 1 en NBA. Vu son niveau défensif à seulement 19 ans, plus d’une franchise pourrait ignorer les points d’interrogation sur son tir et sauter le pas en haut de draft.

Stats en 2023-24 : 11,1 points (47% au tir, 27% de loin), 4,7 rebonds, 2,9 passes, 0,8 interception et 0,5 contre.

ESPN l’annonce en 4e position (San Antonio Spurs)

Bleacher Report l’annonce en 4e position (San Antonio Spurs)

The Ringer l’annonce en 6e position (Charlotte Hornets)

Nikola Topic / meneur – 18 ans, 1m98

Victime d’une rupture partielle d’un ligament du genou, la cote de Nikola Topic n’a jamais été aussi basse. Pour autant, le Serbe est un meneur de jeu bluffant de précocité à seulement 18 ans. Maestro de la passe, excellent pour aller marquer au cercle, Topic gère le tempo d’une équipe avec brio du haut de son grand 1m98. Si sa défense et son shoot ne sont pas encore au niveau, sa vision de jeu le rend déjà élite sur pick-and-roll. La guérison de sa blessure et son temps d’indisponibilité (plusieurs mois) risquent de faire baisser son rang à la Draft NBA, mais son immense potentiel ne doit pas être sous-estimé. Dans la catégorie meneur de jeu “pur” et en matière de playmaking, il reste probablement le numéro 1 de la cuvée.

Stats en 2023-24 : 14,5 points, 3,2 rebonds, 5,5 passes, 1 interception.

ESPN l’annonce en 10e position (Utah Jazz)

Bleacher Report l’annonce en 15e position (Miami Heat)

The Ringer l’annonce en 13e position (Sacramento Kings)

Rob Dillingham / combo-guard – 19 ans, 1m85

Entre les hesitation moves, les crossovers, les changements de direction ou les step-backs, Rob Dillingham est un magicien du dribble. Les chevilles brisées se comptent en dizaines et le profil offensif ne serait pas complet sans un tir à 3-points aussi propre que létal. Bref, il ne faut pas chercher plus loin pour trouver un joueur capable de scorer avec autant d’aisance. Certes, les dimensions physiques et la défense peuvent inquiéter des dirigeants au soir de la Draft NBA, mais Dillingham est un joyau qui s’est amélioré dans ses choix et la distribution à Kentucky. A tout juste 19 ans, Rob peut être un steal s’il glisse trop loin.

Stats en 2023-24 : 15,2 points (47% au tir, 44% de loin), 2,9 rebonds, 3,9 passes, 1 interception.

ESPN l’annonce en 8e position (San Antonio Spurs)

Bleacher Report l’annonce en 11e position (Chicago Bulls)

The Ringer l’annonce en 11e position (Chicago Bulls)

Devin Carter / combo-guard – 22 ans, 1m91

Depuis son arrivée en NCAA en 2021, la réputation de Devin Carter en défense le précède. Complètement possédé quand il faut partir en mission sur le meilleur extérieur adverse, il donne l’impression d’avoir douze poumons et s’envole au contre ou à l’interception dès qu’il y a une demi-possibilité. Mais réussir à approcher les 9 rebonds de moyenne à 1m91, c’est peut-être le signe le plus évident que Carter est un fou d’énergie. Si on ajoute 38% de réussite derrière l’arc, on tombe sur le prototype ultime du role player 3-and-D. Son plafond ne dépasse probablement pas celui d’un bon joueur de rotation en NBA, mais il semble avoir toutes les qualités pour faire dix ans de carrière en devenant le chouchou des fans.

Stats en 2023-24 : 19,7 points (47% au tir, 38% de loin), 8,7 rebonds, 3,6 passes, 1,8 interception et 1 contre.

ESPN l’annonce en 11e position (Chicago Bulls)

Bleacher Report l’annonce en 8e position (San Antonio Spurs)

The Ringer l’annonce en 8e position (San Antonio Spurs)

Dalton Knecht / arrière – 23 ans, 1m96

Du haut de ses 23 ans, Dalton Knecht était l’un des meilleurs scoreurs de NCAA la saison dernière. Polyvalent au possible, précis à 3-points peu importe la situation, l’arrière était le go-to-guy de Tennessee et a montré qu’il possédait un gène clutch. Si sa défense reste en dessous de la moyenne et que son plafond n’est pas forcément des plus élevés à cause de son âge, il apparaît comme l’un des prospects les plus “NBA Ready”. Alors qu’il peut aussi glisser ailier grâce à sa taille, Knecht pourra contribuer offensivement dès sa saison rookie peu importe sa situation. Le voir s’approcher de la quinzaine de points de moyenne n’est pas forcément impensable au vu de ses coups de chaud fréquents.

Stats en 2023-24 : 21,7 points (46% au tir, 40% de loin), 4,9 rebonds, 1,8 passe, 0,7 interception et 0,7 contre.

ESPN l’annonce en 6e position (Charlotte Hornets)

Bleacher Report l’annonce en 10e position (Utah Jazz)

The Ringer l’annonce en 10e position (Utah Jazz)

Mais aussi…

Jared McCain / combo-guard – 20 ans, 1m91

Un spécialiste du shoot extérieur qui se distingue par ses coups de chaud derrière l’arc ou son QI basket au-dessus de la moyenne. Avec un potentiel à la distribution, c’est une option alléchante en fin de loterie malgré le physique assez frêle.

Isaiah Collier / meneur – 19 ans, 1m91

Entre un corps robuste prêt pour la NBA et un drive qui fait des ravages, Collier était projeté premier choix dans la Draft NBA 2024 au mois de septembre dernier. Malgré les doutes sur son shoot à 3-points ou son jeu sans ballon, son potentiel reste l’un des plus élevés.

Ja’Kobe Walter / arrière – 19 ans, 1m96

Au-delà de son prénom composé qui transpire la classe, Walter affiche un beau potentiel de 3-and-D depuis le poste 2 grâce à un shoot prometteur et un bon potentiel défensif. S’il tente de compenser ses limites physiques par une belle énergie, c’est une autre option solide en fin de loterie.

Carlton Carrington / combo-guard – 18 ans, 1m96

Il est à la fois l’un des joueurs les plus jeunes de la cuvée et l’un des plus intrigants. Doté de vraies qualités de scoreur, capable de faire jouer les autres et possédant un potentiel défensif à exploiter, Carlton “Bub” Carrington pourrait bien faire du bruit en NBA à l’avenir.

Terrence Shannon Jr. / arrière – 23 ans, 1m98

Probablement l’un des arrières les plus “NBA Ready” quand on parle de production des deux côtés du terrain. Après cinq années NCAA et déjà âgé de 23 ans, Terrence Shannon Jr. a un plafond sûrement moins élevé que les autres guards cités mais le talent du bonhomme est indiscutable.

La Draft NBA 2024 n’est pas dénuée de guards prometteurs. S’il manque peut-être de purs meneurs de jeu, plusieurs combo-guards de la liste pourraient tenter de se développer au poste 1 en NBA. Qui terminera dans quelle franchise ? Réponse dans la nuit de mercredi à jeudi.