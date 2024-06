Auteur d’une très grosse saison universitaire et l’un des meilleurs scoreurs NCAA, Terrence Shannon Jr. a le talent pour être sélectionné au premier tour de la Draft NBA 2024. Sa cote a néanmoins pris un coup à cause de soucis avec la justice ces derniers mois, en plus d’un âge déjà avancé (presque 24 ans). Où finira Shannon Jr. ? Présentation de son profil.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 23 ans

23 ans Poste : arrière /ailier

arrière /ailier Équipe : Illinois (NCAA)

Illinois (NCAA) Taille : 1m98

1m98 Poids : 102 kilos

102 kilos Envergure : 2m05

: 2m05 Statistiques 2023-24 : 23 points à 47,5% au tir (36,2% à 3-points), 4,0 rebonds, 2,3 passes, 1 interception et 0,9 contre (34 minutes de moyenne en 32 matchs).

: 23 points à 47,5% au tir (36,2% à 3-points), 4,0 rebonds, 2,3 passes, 1 interception et 0,9 contre (34 minutes de moyenne en 32 matchs). Comparaison NBA :

: Prévision TrashTalk : entre picks 20 et 30 à la Draft NBA 2024

Son parcours

Âgé de 23 ans “déjà”, Terrence Shannon Jr. fait partie de ces prospects de plus en plus rares qui se présentent à la Draft après avoir réalisé un cursus complet en université. Shannon Jr. a passé pas moins de cinq ans en NCAA, trois saisons à Texas Tech et deux sous les couleurs d’Illinois d’où il est originaire (il est né à Chicago).

C’est avec le Fighting Illini que Terrence s’est véritablement imposé comme un futur prospect NBA. En 2023-24, il faisait partie des trois meilleurs scoreurs NCAA (23 points de moyenne), a été nommé All-American et a remporté le titre de MOP (meilleur joueur) du tournoi de sa conférence (Big Ten). Durant la finale, remportée par Illinois, Shannon Jr. a planté 34 points. Il a ensuite enchaîné les cartons à la March Madness, jusqu’à s’incliner à l’Elite Eight face au rouleau compresseur nommé UConn.

Sa grande saison – qui aurait pu lui permettre d’être élu joueur de l’année – a néanmoins été éclipsée par des accusations de viol. En septembre 2023, une jeune femme de 18 ans a porté plainte contre le joueur d’Illinois, accusant ce dernier de l’avoir agressé sexuellement dans un bar en marge d’un match de football américain entre Illinois et Kansas. Cela lui a valu une suspension de plusieurs matchs avant de pouvoir retrouver les parquets. Et cela a forcément aussi fragilisé sa cote en vue d’une sélection à la Draft. Terrence Shannon Jr. a finalement été innocenté.

To my Young 👑 Terrance Shannon Jr! Love and Salute you! Proud of you!! God is Good! 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾

The apologies should be 30X louder than the hate he got but we know how it goes. Anyways back to the regular scheduled program.

Great days ahead! ☀️☀️☀️✨✨✨

— LeBron James (@KingJames) June 14, 2024

Ses points forts

Athlète explosif

Scoreur (en particulier transition + finition au cercle)

Potentiel two-way

Avec son 1m98 et ses 102 kilos, Terrence Shannon Jr. a un profil physique déjà “NBA Ready”, et surtout des qualités athlétiques à la hauteur pour évoluer au plus haut niveau. Il va très vite, il saute haut, il est dynamique, ce qui fait de lui un joueur particulièrement redoutable en transition.

Mais Shannon Jr. ne fait pas uniquement des différences quand il a de l’espace devant lui. On parle d’un vrai scoreur, qui reste sur sa saison la plus productive à 3-points (plus de 36% de réussite à quasiment 7 tentatives par match) et qui sait provoquer de nombreux lancers-francs à travers sa grosse agressivité en attaque (8,6 par match, 80% de réussite). Dans son jeu offensif, il y a du catch-and-shoot, de la pénétration sur des close-outs, de belles qualités de finition au cercle, et cette capacité à exploser en sortie d’écran. Vous l’avez compris : le gaucher a pas mal d’armes offensives dans son répertoire.

Terrence Shannon erupts for 31 points at Madison Square Garden in front of a bunch of NBA executives. Got anywhere he wanted driving left or right, finished with explosiveness playing through contact, and drew 13 free throws. Looked like a first round pick. pic.twitter.com/PmoAFhEU2P

— Jonathan Givony (@DraftExpress) December 6, 2023

Les qualités athlétiques du bonhomme se traduisent aussi sur le plan défensif. Les highlights où on le voit couper des lignes de passes pour ensuite aller dunker, ou lâcher de gros chasedowns, sont légion mais il n’y a pas que ça : il apporte de l’énergie, les fondamentaux sont plutôt solides, et a montré de la polyvalence à l’échelle NCAA.

I watched Terrence Shannon's game vs Wisconsin on the plane to EYBL last night and came away extremely impressed with the on-ball defense from him, particularly against AJ Storr and Chucky Hepburn

I'd like to see more digs + off-ball activity, but the on-ball D is suffocating pic.twitter.com/mlXwu87hd1

— Rich (@MavsDraft) April 26, 2024

Ses points faibles

Sur le point d’avoir 24 ans

Streaky à 3-points

Polyvalence ?

Si Terrence Shannon Jr. est projeté en fin de premier tour à la Draft NBA 2024, ce n’est pas parce qu’il est moins bon que 20 ou 25 autres prospects NBA. Il est même probablement plus fort que pas mal de jeunots de sa cuvée à l’heure de ces lignes, mais on sait que les scouts prennent autant en compte le potentiel que le niveau actuel, voire même plus. Shannon Jr. – qui va avoir 24 ans fin juillet – a un plafond forcément moins élevé que certains prospects qui ont trois, quatre ou même cinq années de moins. Il va pouvoir contribuer plus rapidement que d’autres, mais sa marge de progression est aussi bien plus faible.

On se demande également si Terrence Shannon Jr. arrivera à être une vraie menace à 3-points en NBA. Certes, ses 36% de loin à gros volume sont encourageants, tout comme son pourcentage aux lancers-francs, mais il reste un joueur streaky derrière l’arc. Il peut prendre feu un soir, avoir un gros trou d’air le suivant, et on rappelle qu’il n’a shooté qu’à 32% à 3-points lors de la saison 2022-23. Si son shoot extérieur est trop irrégulier en NBA, ça va bien lui compliquer la tâche en attaque.

Enfin, si on aime le potentiel two-way de Terrence Shannon Jr., on peut s’interroger sur sa polyvalence globale (4 rebonds et 2 passes de moyenne à Illinois en 34 minutes, pas ouf). Il y a eu des flashs intéressants en tant que playmaker mais ce ne sont que des flashs. Avec 2,3 assists pour 2 turnovers en moyenne en NCAA, il y a du chemin à faire.

Ce qui va faire la différence

Quel shoot à 3-points en NBA ?

On l’a dit un peu plus haut, Terrence Shannon Jr. est un shooteur streaky. Il devra continuer de développer son tir et surtout trouver de la régularité au plus haut niveau pour être considéré comme une vraie menace extérieure. S’il y parvient, ça va lui ouvrir de grosses opportunités pour faire étalage de ses qualités athlétiques et de scoreur près du cercle. Dans le cas contraire, les espaces risquent de se refermer, limitant ainsi son impact en tant que scoreur. C’est d’autant plus le cas que Terrence Shannon Jr. n’est pas non plus un créateur de premier ordre (pour lui ou pour les autres), et qu’il est assez prévisible du fait qu’il utilise rarement sa main droite.

Projection NBA

Terrence Shannon Jr. est le profil idéal pour les équipes qui cherchent un joueur capable de contribuer rapidement en attaque. Pour les équipes qui ont une vision long terme et qui cherchent des prospects avec le plus gros potentiel (souvent les équipes de la Loterie), ce n’est pas le type de joueur qu’il faut choisir. C’est ainsi qu’on retrouve Shannon Jr. – quasiment 24 ans on le rappelle – vers la fin du premier tour dans les projections, même si son talent pourrait l’amener un peu plus haut. Le fait que ses soucis avec la justice soient désormais derrière lui pourrait aussi lui permettre de gagner quelques places.