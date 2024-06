D’après Adrian Wojnarowski, l’insider d’ESPN, les Detroit Pistons se seraient déjà lancés à la recherche d’un nouveau coach après avoir balancé Monty Williams par la fenêtre. Après le grand fiasco de la dernière saison, les Pistons ont décroché la permission d’interviewer deux assistants… ainsi qu’un candidat surprise. A suivre…

On s’était laissés au meilleur moment du feuilleton Pistons il y a quelques jours à peine. Après nous avoir fait croire pendant deux rencontres qu’ils joueraient quelque chose cette saison, avoir réalisé une saison catastrophique, battu le record du nombre de défaites de rang, décroché le cinquième (oui, le cinquième) pick de la Draft 2024, les Pistons avaient viré au bout d’un an le coach auquel ils avaient offert le plus gros contrat jamais vu dans l’histoire de la NBA, perdant plus de 65 millions de dollars dans l’affaire. L’ancien coach de Devin Booker, qui doit déjà se faire 20 millions de dollars pour ne pas coacher les Suns, va pouvoir mettre de l’argent de côté, tandis que les Pistons doivent repartir de zéro pour se trouver un head coach, et ils n’ont pas perdu de temps.

ESPN Sources: The Detroit Pistons have permission to interview Dallas assistant Sean Sweeney and Minnesota assistant Micah Nori for newly vacant coaching job. Pistons are also planning to interview former Cleveland coach JB Bickerstaff, who’ll be available to meet sooner than the…

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2024

La franchise du Michigan a d’ores et déjà la permission de s’entretenir avec l’assistant des Mavericks, Sean Sweeney, mais aussi avec celui des Wolves, Micah Nori. Mais le meilleur dans cette histoire, c’est que les bad boys prévoient aussi un petit spot d’entretien pour nul autre que J.B. Bickerstaff, l’ancien coach des Cavaliers qui s’était fait remercié il y a presqu’un mois maintenant. Bien sûr, d’autres candidats devraient prendre la suite des interviews, mais pour l’instant ce sont ces trois noms-là qui sont arrivés aux oreilles du Woj’. Et on ne va pas mentir, l’idée de voir Jean-Baptiste à la tête de la très peu fonctionnelle franchise de Detroit suffit à nous faire largement sourire. Et on sait qu’on n’est pas les seuls.

Après une fin d’aventure aux Cavaliers peu concluante, J.B. Bickerstaff pourrait-il se retrouver à coacher à nouveau en finissant dans le Michigan ? La perspective est alléchante pour tous les fans de comédie, mais on craint que les fans des Detroit Pistons ne partagent pas notre sens de l’humour. Nous, on dit qu’il faut donner sa chance une bonne fois pour toutes à Bill Laimbeer et voir ce que ça donne.

Source texte : ESPN