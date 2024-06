Monty Williams viré par les Pistons !

C’est décidément le gros ménage à Detroit. Après le manager Troy Weaver qui a été viré par le nouveau boss Trajan Langdon, c’est Monty Williams qui prend la porte. Le coach n’aura entraîné qu’une saison dans le Michigan.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Pistons ont donc décidé de se séparer de leur entraîneur, qu’ils avaient pourtant signé pour… six ans et 78 millions de dollars en juin 2023. Un contrat XXL qui n’a pas aidé à solidifier la place de Monty – deux fois Coach de l’Année – après la saison catastrophique qu’on vient de vivre à Detroit (seulement 14 victoires pour 68 défaites, dont 28 de suite).

ESPN Sources: After one season, the Detroit Pistons have dismissed coach Monty Williams — who leaves with five years and $65M-plus left on his deal. New President Trajan Langdon will move to make his own coaching hire now. pic.twitter.com/QHKivQS5o2

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 19, 2024

Le propriétaire de la franchise Tom Gores s’est dit prêt à payer le reste du contrat de Monty Williams si Trajan Langdon (nouveau boss des opérations basket) voulait partir dans une nouvelle direction. C’est désormais chose faite. D’après Woj, le proprio a joué un rôle majeur dans la décision de virer Monty dès maintenant.

Langdon va ainsi pouvoir recruter le coach qu’il souhaite, lui qui a comme objectif de redresser une franchise en perdition depuis de trop nombreuses années. Il y a du talent à Detroit (Cade Cunnngham, Jalen Duren, Ausar Thompson, Jaden Ivey…) mais les Pistons galèrent toujours autant à décoller.

Au prochain coach de faire en sorte que Detroit gagne à nouveau en respectabilité.

Source texte : ESPN

Échec absolu pour Monty Williams.

Après avoir été remercié par les Suns, il a été recruté à un prix historique par les Pistons qui ont… tout simplement réalisé la plus triste saison de leur histoire.

Monty aura donc des indemnités record pour siroter des cocktails cet été.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2024