Les Warriors, les Grizzlies, les Kings et les Mavs joueront à partir de demain le play-in tournament dans la Conférence Ouest. On vous file nos pronos aiguisés, et on attend les vôtres !

Nico M.

Battus par les Clippers dans le dernier match de saison régulière, les Warriors doivent passer par la case play-in tournament, ce qui devrait leur rappeler quelques mauvais souvenirs. Mais avec Jimmy Butler dans leurs rangs et une équipe de Memphis en plein doute en face, les Dubs vont faire le boulot à la maison pour valider leur ticket. Les Grizzlies devront ainsi passer par un deuxième match, contre les Kings (qui auront battu les Mavs de Luka Doncic d’Anthony Davis), pour espérer accrocher le wagon des Playoffs. L’occasion pour Ja Morant d’envoyer quelques grenades pour exploser la bande de DeMar DeRozan et Zach LaVine, destinée à tomber au play-in (remember les Bulls). Warriors et Grizzlies en Playoffs !

Giovanni

Deux matchs complètement différents avec d’un côté un choc qui s’annonce énorme, et de l’autre un duel d’artistes de rue un peu bourrés. Pour mardi soir zéro doute, les Warriors vont tordre les Grizzlies en deux et Zach Edey ne mesurera donc plus que 1m15. Le lendemain les Mavs vont battre les Kings car les Mavs sont tristes mais les Kings sont des losers nés, et lors du match de vendredi ma grosse cote débarque : victoire des Mavericks contre les Grizzlies avec dissolution dans la foulée d’un roster qui semblait pourtant bien vivre dans le Tennessee. La saison des Mavericks est trop perturbée pour finir sur une élimination toute lambda, alors on part sur une victoire contre les nounours grâce à un 42/18 d’Anthony Davis, puis un sweep historique au premier tour face au Thunder avec un écart moyen de 28 points sur les 4 matchs. Warriors et Mavs en Playoffs !

Nico V.

Les Warriors vont rouler sur les Grizzlies, Ja Morant va encore sortir une arme de son arsenal imaginaire comme s’il était dans GTA Online et ça ne va pas plaire à Adam Silver. Il sera donc suspendu pour le deuxième match du play-in, car c’est (presque) un aussi grand idiot que joueur de basket. Stephen Curry est bouillant, Jimmy Butler couteau suisse… et les Rockets tremblent déjà. De l’autre côté, les Kings s’en remettent à leurs grands préceptes des vingt dernières années, parce que le sport est une affaire de respect des traditions. Les Mavericks s’en sortent car Naji Marshall est une version améliorée et avec des chevilles de Brandon Ingram. Et pour finir, les Grizzlies passent quand même parce que Jaren Jackson Jr a du bon sens, et que lui n’est pas adhérant à la NRA. Warriors et Grizzlies vont en Playoffs !

Robin

Au lieu de vous dire pourquoi les Warriors et les Mavericks (si, si) iront en Playoffs, laissez-moi vous expliquer pourquoi les Grizzlies et les Kings n’iront pas. Memphis a plus d’armes dans ses célébrations que sur les parquets NBA et Sacramento a comme leaders DeMar DeRozan et Zach LaVine. Vu que mon argumentaire est un petit peu court, je me permet également de démontrer pourquoi les Suns, qui ont cru au play-In jusqu’au bout, n’auraient eu aucune chance de se qualifier pour les Playoffs : ils sont nuls. Merci à tous pour votre temps. Warriors et Mavericks en Playoffs !

Timéo

Les Warriors étaient à un choke de Draymond et une saucisse de Buddy Hield près de s’épargner ce play-in, mais les voilà à devoir se coltiner les Grizzlies au premier tour pour un accès aux Playoffs. Pour l’entertainment, les Dubs vont encore une fois s’incliner contre Memphis qui filera se faire arracher par Houston, pendant que les Mavs renverront cet ersatz des Bulls que sont les Kings en vacances… exactement comme les vrais Bulls. Alors on se posera la question : les Warriors vont-ils encore une fois sauter au play-in ? Buddy Hield rendra-t-il hommage au 0/10 de Klay Thompson en 2024 ? Stephen Curry est-il un joueur top 10 all-time ? Mais pas de panique, le Chef et sa troupe vaincront les Mavs encore endeuillés par la perte de leur génie slovène. Golden State filera donc en PO… pour y affronter OKC. Est-ce que j’ai imaginé tout ce scénario uniquement dans le but de voir cette série au premier tour ? Peut-être. Grizzlies et Warriors en Playoffs !

Alex T

Passés à un rien d’un billet direct pour les Playoffs, les Warriors doivent se qualifier via le play-in et le plus tôt sera le mieux, histoire de pas faire une grosse tache dans le caleçon. Si les Grizzlies ont les armes pour les gêner, je vois les Dubs assurer à la maison face à des Oursons qui n’ont pas vraiment eu d’électrochoc après le départ de Taylor Jenkins. De l’autre côté, je vois Sacramento envoyer Dallas en vacances anticipées, le calice jusqu’à la lie pour les fans texans. Une joie de courte durée puisque les Kings échoueront du côté de Memphis face à un Ja Morant en mission. Warriors et Grizzlies en Playoffs !

Clément