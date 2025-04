Les Warriors jouaient ce dimanche soir le match le plus important de leur saison contre les Clippers, avec une qualification directe pour les Playoffs en jeu. Malheureusement pour eux, c’est une défaite qu’ils ont trouvé au bout d’une prolongation pleine de suspense. Cependant, au-delà de la déconvenue, un autre sujet interroge : Jonathan Kuminga n’a pas joué une seule minute ce soir-là.

Grosse désillusion pour les Dubs qui, après leur défaite contre les Clipps, devront passer par le Play-in pour espérer se qualifier en PO cette année. Les cadres étaient pourtant bien au rendez-vous. Stephen Curry en feu notamment dans le money-time, Jimmy Butler énorme en défense comme en attaque, Podziemski qui continue sur sa belle dynamique et Jonathan Kuminga… qui n’a pas joué.

Jonathan Kuminga getting shots up after receiving a DNP in loss to Clippers





Premier DNP de la saison (hors blessure) pour le Congolais. Loin de nous l’idée de faire le lien avec D’Angelo Russell en le voyant enchainer les tirs tout seul après le match, mais n’empêche que le statut de l’ailier interroge au sein du collectif des Warriors.

Tout allait pourtant très bien jusqu’au mois de janvier. Presque 17 points de moyenne à des pourcentages corrects sans être excellents (45% au global, 32% derrière l’arc), accompagnés de 5,1 rebonds, 2,1 passes décisives, et d’une défense toujours très sérieuse, JoKu continuait de monter en puissance dans la Baie.

Mais depuis sa blessure à la cheville qui l’a tenu éloigné des parquets pendant un peu plus de deux mois, on peine à reconnaitre le joueur qui était destiné à incarner le futur de la franchise californienne. Une chute à 11 points de moyenne et de la grosse briquasse depuis le parking (19% de réussite à 3 points), peut-être qu’il est revenu pour construire une annexe du Chase Center à lui tout seul, on sait pas.

Et comme le sort a décidé de s’acharner, son absence coïncide avec l’arrivée de Jimmy Butler et le retour des Warriors parmi les tops équipes de l’Ouest : 23 victoires pour 7 défaites avec Jimmy B dans l’effectif.

Sa situation ne risque pas de s’arranger tout de suite vu les déclarations de Steve Kerr après le match contre les Clippers :

“On a simplement trouvé un groupe avec lequel on est confortable depuis l’arrivée de Jimmy”

Jonathan Kuminga was a DNP-CD in the Warriors' must-win finale to avoid the Play-In.

"We've just found a group since Jimmy got here that we're pretty comfortable with," Steve Kerr said.

An upcoming restricted free agent, Kuminga's future in Golden State appears murky at best.



Sale ambiance pour Jonathan Kuminga, qui va peut-être devoir trouver une porte de sortie cet été. Agent-libre restreint, il pourrait bien décider d’aller voir ailleurs si une autre équipe lui offre une maxi kichta que les Warriors ne pourront pas matcher. D’autant plus qu’il y a quelques années Kumi s’était déjà plaint des rotations de Steve Kerr et de son manque de minutes.

Stephen Curry lui demande de rester prêt, mais quand on voit la direction que ça prend et le passif entre le joueur et la franchise, on se dit que ce sont surtout les valises qui risquent d’être prêtes d’ici quelques semaines. À moins bien sûr qu’il ne fasse changer d’avis Kerr avec des bonnes perfs en Playoffs…

Steph Curry on what he hopes to see from Jonathan Kuminga going forward after the DNP tonight:

"Just to be ready. The test of a young player in this league, especially with our team, you never know when your moment will be there… it wasn't his time tonight. Against Memphis it…





Source texte : StatMuse