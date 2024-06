Les Indiana Pacers, forts de leur beau parcours jusqu’aux finales de conférence, souhaitent faire confiance au groupe de Rick Carlisle. Étape majeure en cours de réalisation : la prolongation de Pascal Siakam au tarif maximum.

Les Finales NBA à peine terminées, les franchises peuvent négocier dès maintenant le futur contrat de leurs joueurs éligibles. On en parlait déjà ce matin, des bruits de couloir laissaient entendre une prolongation entre Pascal Siakam et les Pacers. Selon l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski, le deal est déjà prêt et les deux parties sont sur la même longueur d’onde.

Le contrat serait prévu pour quatre saisons au tarif maximum (et non cinq ans comme pressenti ce matin), c’est-à-dire 189,5 millions de dollars. Un Pascal Siakam à 47,4 millions la saison peut sembler cher au premier abord, mais le salary cap va continuer de grimper sensiblement dans les années à venir avec le nouveau deal de droits TV.

ESPN Sources: All-NBA forward Pascal Siakam intends to sign a new four-year, $189.5 million maximum contract to return to the Indiana Pacers. Siakam plans to sign deal once league’s free agency moratorium ends on July 6. pic.twitter.com/Klz10dQv9a

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 19, 2024

Avec 21 points, 8 rebonds, 4 passes et pas loin d’une interception sous l’uniforme jaune des tracteurs, Siakam peut prétendre à ce statut dans l’Indiana. Pour un joueur de calibre All-Star parfaitement complémentaire au projet des Pacers et à Tyrese Haliburton, le front-office n’a pas souhaité compliquer les choses.

Il manque encore la signature officielle du joueur et de la franchise, qui ne peut pas arriver avant le 30 juin, date de début de la Free Agency. Mais Spicy P au pays des fermiers, c’est une histoire qui est partie pour durer.

Source texte : ESPN