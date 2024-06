NBA / Droits TV : un nouveau deal estimé à… 76 milliards de dollars sur 11 ans !

Après de longues négociations, la NBA est sur le point de signer un nouveau deal avec ses différents diffuseurs pour la décennie à venir. Les chiffres viennent de tomber, et ils font tourner la tête !

D’après le Wall Street Journal, le nouveau deal de droits TV que la NBA est sur le point de signer sera d’une durée de 11 ans pour un montant total de… 76 milliards de dollars. Oui vous avez bien lu, 76 milliards. Pour rappel, le précédent deal était de “seulement” 24 milliards sur neuf ans.

Comme pressenti récemment, NBC, Amazon et ESPN représentent les trois partenaires de diffusion de la NBA pour la décennie à venir, tandis que TNT est hors course. Voici les modalités du deal année par année, en prenant compte des infos qui ont été diffusées ces dernières semaines :

Sur ESPN

Finales NBA

Une finale de conférence

Des matchs en primetime durant la semaine

WNBA

Potentiellement des droits de diffusion à l’international

Montant estimé : 2,6 milliards de dollars par an

Sur NBC

Une finale de conférence

Une demi-finale de conférence

2 fenêtres pour des matchs en primetime par semaine

Une soirée NBA par semaine, intitulée “Basketball Night in America” ou “Sunday Night Basketball”

Montant estimé : 2,5 milliards de dollars par an

Sur Amazon (streaming)

In-Season Tournament

Play-In Tournament

Matchs du premier tour des Playoffs

WNBA

Droits de diffusion à l’international

Montant estimé : 1,8 milliard de dollars par an

The NBA is closing in on deals that would bring in about $76 billion in media revenue over 11 years, @WSJ reports—increasing its annual fees by more than 250%.

ESPN: $2.6B/year

NBC: $2.5B/year

Amazon: $1.8B/year pic.twitter.com/nIgwuWb3p6

— Front Office Sports (@FOS) June 5, 2024

Vous mettez tout ça ensemble et ça donne un deal à 6,9 milliards de dollars la saison. Vous multipliez par 11 et vous obtenez un deal à 76 milliards de dollars.

Les chiffres sont tout simplement faramineux, et on peut donc s’attendre à une augmentation sensible du salary cap entre 2025 et 2036, comme cela avait pu être le cas après le nouveau TV deal entré en vigueur en 2016 (même si la NBA tentera cette fois-ci d’éviter une trop grosse explosion d’une année sur l’autre, pour éviter les dérives de 2016). En conséquence, les salaires des joueurs vont continuer d’exploser, avec des stars qui pourraient toucher jusqu’à 80 millions de dollars la saison et même plus…

Source texte : Wall Street Journal